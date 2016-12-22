МИД потребовал от Киева объяснить злорадные посты про «Боярышник»

Представители Министерства иностранных дел России опубликовали в аккаунте в Facebook обращение к украинскому правительству, в котором потребовали объяснение из-за постов посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова. Дипломат разместил злорадные картинки на тему гибели россиян от отравления «Боярышником».

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "весёлые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?", — говорится в обращении МИД России в к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману. К сообщению ведомства были прикреплены скриншоты страницы Олефирова в Twitter. Подписчики возмутились стремлением украинского посла посмеяться над трагедией. - Официальным лицам следует фильтровать свои эмоции и не позориться подобными выходками, допустим, ему это кажется забавным, и злорадство заиграло, а что мы видим в итоге: публичный человек государственного уровня постит сортирный юмор, - написала Олеся Д. - Видимо публикуют, чтобы отвлечь внимание от смертей по той же причине в собственной стране. 28 ноября 2016 в результате отравления суррогатным алкоголем погибли ещё 3 человека в Волчанском районе Харьковской области и один человек в Харькове. Таким образом впервые за последние 18 суток общее число пострадавших снова выросло – всего 150 случаев отравлений, из них 73 завершились летально, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины, - отметила Лия П. - На самом деле очень здорово, что они показывают свою истинную, настоящую гнилую сущность, стремясь в тоже время походить на "цивилизованных" людей, каковыми они себя считают. Ничего, время хаоса пройдет и всем воздастся по делам их! - убеждён Дмитрий Б. Султан Хамзаев, член Общественной Палаты РФ также прокомментировал выходку дипломата. - Это низко, цинично и говорит об искаженном сознании человека, если он глумится над горем конкретных семей. Проблема алкоголизма в России и на всем постсоветском пространстве не уникальна. Такая же острая проблема смертности от алкоголя есть и в Украине. И поступок украинского дипломата показывает, что с точки зрения морали и нравственности человек прогнил насквозь. Смеясь в данном случае над россиянами, они также смеются и над своими согражданами. Мне не понятно, почему до сих пор по поводу такого циничного поступка со стороны дипломата не высказалась украинская общественность и духовенство. В свою очередь хотел бы отдельно принести соболезнования семьям граждан Украины, которые так же погибли по вине алкоголя, - заключил Хамзаев. Представители украинского правительства пока не дали ответ на сообщение МИД России.



Лилия Финько Фото: официальная страница МИД России в Facebook Следующая >