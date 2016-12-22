МИД потребовал от Киева объяснить злорадные посты про «Боярышник»

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К сообщению ведомства были прикреплены скриншоты страницы Олефирова в Twitter. Подписчики возмутились стремлением украинского посла посмеяться над трагедией.
- Официальным лицам следует фильтровать свои эмоции и не позориться подобными выходками, допустим, ему это кажется забавным, и злорадство заиграло, а что мы видим в итоге: публичный человек государственного уровня постит сортирный юмор, - написала Олеся Д.
- Видимо публикуют, чтобы отвлечь внимание от смертей по той же причине в собственной стране. 28 ноября 2016 в результате отравления суррогатным алкоголем погибли ещё 3 человека в Волчанском районе Харьковской области и один человек в Харькове. Таким образом впервые за последние 18 суток общее число пострадавших снова выросло – всего 150 случаев отравлений, из них 73 завершились летально, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины, - отметила Лия П.
- На самом деле очень здорово, что они показывают свою истинную, настоящую гнилую сущность, стремясь в тоже время походить на "цивилизованных" людей, каковыми они себя считают. Ничего, время хаоса пройдет и всем воздастся по делам их! - убеждён Дмитрий Б.
Султан Хамзаев, член Общественной Палаты РФ также прокомментировал выходку дипломата.
- Это низко, цинично и говорит об искаженном сознании человека, если он глумится над горем конкретных семей. Проблема алкоголизма в России и на всем постсоветском пространстве не уникальна. Такая же острая проблема смертности от алкоголя есть и в Украине. И поступок украинского дипломата показывает, что с точки зрения морали и нравственности человек прогнил насквозь. Смеясь в данном случае над россиянами, они также смеются и над своими согражданами. Мне не понятно, почему до сих пор по поводу такого циничного поступка со стороны дипломата не высказалась украинская общественность и духовенство. В свою очередь хотел бы отдельно принести соболезнования семьям граждан Украины, которые так же погибли по вине алкоголя, - заключил Хамзаев.
Представители украинского правительства пока не дали ответ на сообщение МИД России.
Лилия Финько
Фото: официальная страница МИД России в Facebook
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