Улицу Елецкая закроют для машин Печать
23.12.2016 04:53

Улицу Елецкая закроют для машин

 В городе-герое Волгограде ограничат проезд для автомобилистов по улице Елецкой.


Ремонт подземных инженерных коммуникаций дело серьезное и, как правило, неотложное. Именно поэтому, 23-го декабря автомобилистам будет запрещено проезжать по улице Елецкой в славном городе-герое Волгограде. Но, как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе администрации города, данная мера будет временной и продлится всего одну ночь. Движение ограничат с 20:00 23-го декабря до 08:00 24-го декабря от дома №2 по Елецкой до улицы Симбирской.

Объехать участок дороги, где будет ограничено движение автотранспорта можно по улице Кузнецкой и по временному проезду, который будет организован там же от дома №2 по Елецкой и до Симбирской.

Евгений Иванов

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