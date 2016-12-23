Улицу Елецкая закроют для машин



Ремонт подземных инженерных коммуникаций дело серьезное и, как правило, неотложное. Именно поэтому, 23-го декабря автомобилистам будет запрещено проезжать по улице Елецкой в славном городе-герое Волгограде. Но, как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе администрации города, данная мера будет временной и продлится всего одну ночь. Движение ограничат с 20:00 23-го декабря до 08:00 24-го декабря от дома №2 по Елецкой до улицы Симбирской.

Объехать участок дороги, где будет ограничено движение автотранспорта можно по улице Кузнецкой и по временному проезду, который будет организован там же от дома №2 по Елецкой и до Симбирской.

Евгений Иванов