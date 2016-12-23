Водителей предупреждают об ограничении транспортного движения на новогодние праздники

Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, на некоторых улицах города будет ограничено движение.

24 декабря с 14-00 до 15-00 перекрыта будет четная сторона Бульвара Энгельса от дома №18 до дома №2 и нечетная сторона от дома №25 до дома №9, а также проспект Героев Сталинграда от дома № 21 до дома № 37.

С 7-00 31 декабря 2016 по 6-00 1 января 2017 нельзя будет проехать и припарковать автомобиль на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах от проспекта Ленина и улицах Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической.

Также в новогоднюю ночь с 22-00 31 декабря по 4-00 1 января 2017 года закроют четную сторону Бульвара Энгельса от дома №18 по №2 и нечетную от дома №25 до №9. Кроме того будет перекрыт проезд от дома №3 на Бульваре Энгельса до дома №18 на улице Остравской.

2 января с 14-00 до 20-00, 3 января с 12-00 до 20-00 закрыта будет Площадь Павших борцов и по улице Мира в границах от улицы Володарского и Гоголя.

6 января с 7-00 до 13-00 перекроют улицу Чуйкова в границах от улицы Ленина до переулка Воровского, с 13-00 до 14-00 проезжую часть улиц Чуйкова, Советской и проспекта Ленина, а с 13-00 до 16-00 Площадь Павших борцов.

7 января с 7-00 до 15-00 будет снова запрещен проезд по Площади Павших борзов и улицы Мира.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»