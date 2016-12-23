В Москве ограничат продажу алкоголя на время новогодних праздников Печать
23.12.2016 12:28

В Москве ограничат продажу алкоголя на время новогодних праздников

На протяжении всех новогодних каникул в местах проведения массовых мероприятий в столице будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков.


Как сообщает ИА «СоцИнормБюро» со ссылкой на мэрию Москвы, жители и гости столицы не смогут приобрести спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные, во всех павильонах, находящихся поблизости с праздничными площадками, парками и другими местами народных гуляний.

Помимо алкоголя под запрет попадут лимонады и соки в стеклянной таре.

«Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — объяснил постановление руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Лилия Финько

Фото: globallookpress

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