В Москве ограничат продажу алкоголя на время новогодних праздников



Как сообщает ИА «СоцИнормБюро» со ссылкой на мэрию Москвы, жители и гости столицы не смогут приобрести спиртные напитки, в том числе и слабоалкогольные, во всех павильонах, находящихся поблизости с праздничными площадками, парками и другими местами народных гуляний.

Помимо алкоголя под запрет попадут лимонады и соки в стеклянной таре.

«Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — объяснил постановление руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.





Лилия Финько

Фото: globallookpress