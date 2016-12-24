В Волгограде разбушевались простуда и грипп Печать
24.12.2016 11:56

В Волгограде разбушевались простуда и грипп

Классы в 16 школах города закрыты на карантин. Поликлиники продевают режим работы, чтобы помочь больным.

В Волгоградской области начался эпидподъем гриппа и ОРВИ. В связи с этим региональное министерство образования приняло решение закрыть классы в некоторых школах города, а министерство здравоохранения переводит поликлиники в режим повышенной готовности.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, на данный момент школьные занятия из-за карантина отменены уже в 85 классах 16 образовательных учреждений города. Гимназия №7 Красноармейского района закрыта полностью.

Пару дней назад стало известно о прекращении учебной деятельности в 58 классах.

По сообщению от минздрава Волгоградской области, из-за эпидемии было принято решение продлить работу взрослых и детских поликлиник. Прием будет вестись во все дни недели и даже не праздники с 8-00 до 20-00. Обслуживание на дому также продлят до 20-00.

Кроме того для приема больных в медицинских организациях подготовлены дополнительные инфекционные койки.

На данный момент на территории области организованы мобильные рабочие бригады из медспециалистов, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию. Наибольшее число заболевших гриппом и ОРВИ сейчас зафиксировано в Городищенском, Дубовском, Котовском, Михайловском, Октябрьском районах и Волгограде.

Специалисты просят жителей города и области соблюдать меры индивидуальной защиты: избегать массового скопления людей, носить одноразовые маски, соблюдать режим сна и полноценно питаться. При первых симптомах гриппа врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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