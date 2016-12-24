Дед Мороз, поменяй мне пол!

Под Новый год миллионы детей ждут подарков и загадывают самые заветные желания. Но пожелания некоторых детей вызывают весьма неоднозначную реакцию. В сети Интернет уже появилась информация о январском выпуске журнала «National Geographic», для которого журналисты провели 80 интервью с 9-летними детьми из разных стран мира и узнали об их проблемах и желаниях. В статье говорится о том, что первый номер 2017 года журнал посвятит гендерной революции и опубликует материалы, в которых мальчики мечтают стать девочками, и наоборот, утверждая, будто родились не своего пола. В сети уже появилась и обложка анонсируемого журнала. На ней изображен ребенок девяти лет – Эйвери Джексон из Канзас-Сити, - с длинными розовыми волосами и в розовой футболке. Фотографии ребенка сопровождает текст журналиста «National Geographic» о тяжелой судьбе Эйвери. «Самое лучшее в том, чтобы быть девочкой – то, что мне больше не нужно притворяться мальчиком», - приводит автор статьи цитату ребенка. Анонс январского номера невольно наталкивает на мысль о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди тех, кто наиболее беззащитен перед ее влиянием, - среди детей. Согласно многочисленным исследованиям Американской Психологической Ассоциации, сексуальная ориентация, поведение и самоопределение являются переменчивой характеристикой как для детей, так и для взрослых. Таким образом, не исключено, что январский номер негативно воздействует на подростков и может сформировать у несовершеннолетних нетрадиционные сексуальные установки. Учитывая возможности Интернета, бесполезно надеяться, что номер «National Geographic» обойдет стороной детские взоры. До января еще есть время, чтобы подумать, как избавить несовершеннолетних от возможного влияния гендерной революции одного номера одного журнала. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >