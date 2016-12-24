Центр Волгограда остался без главного катка города
Сегодня «Концессии водоснабжения» объявили о передаче катка с искусственным льдом новому собственник....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|Дед Мороз, поменяй мне пол!
|24.12.2016 12:23
|
В сети Интернет уже появилась информация о январском выпуске журнала «National Geographic», для которого журналисты провели 80 интервью с 9-летними детьми из разных стран мира и узнали об их проблемах и желаниях. В статье говорится о том, что первый номер 2017 года журнал посвятит гендерной революции и опубликует материалы, в которых мальчики мечтают стать девочками, и наоборот, утверждая, будто родились не своего пола.
В сети уже появилась и обложка анонсируемого журнала. На ней изображен ребенок девяти лет – Эйвери Джексон из Канзас-Сити, - с длинными розовыми волосами и в розовой футболке. Фотографии ребенка сопровождает текст журналиста «National Geographic» о тяжелой судьбе Эйвери. «Самое лучшее в том, чтобы быть девочкой – то, что мне больше не нужно притворяться мальчиком», - приводит автор статьи цитату ребенка.
Анонс январского номера невольно наталкивает на мысль о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди тех, кто наиболее беззащитен перед ее влиянием, - среди детей. Согласно многочисленным исследованиям Американской Психологической Ассоциации, сексуальная ориентация, поведение и самоопределение являются переменчивой характеристикой как для детей, так и для взрослых. Таким образом, не исключено, что январский номер негативно воздействует на подростков и может сформировать у несовершеннолетних нетрадиционные сексуальные установки. Учитывая возможности Интернета, бесполезно надеяться, что номер «National Geographic» обойдет стороной детские взоры. До января еще есть время, чтобы подумать, как избавить несовершеннолетних от возможного влияния гендерной революции одного номера одного журнала.
Анастасия Красновская, Москва
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:04
За 2016 год в Роскомнадзор поступило больше 100 тысяч жалоб на интернет-ресурсы
-
14:57
В Башкирии произошел взрыв военного склада
-
13:53
Живодерство в Бресте. История продолжается
-
13:15
Приволжская железная дорога открывает «праздничные» рейсы
-
12:30
Мэрия Москвы показала Новогоднюю Ёлку для юнармейцев
-
12:23
Дед Мороз, поменяй мне пол!
-
11:56
В Волгограде разбушевались простуда и грипп
-
10:50
Из-за родителей-лихачей под Волгоградом пострадали два ребенка
-
05:31
Россиянки стартовали с победы в Мировой лиге
-
02:28
Боец клуба «Сталинград» вернулся из Омска с серебром
-
23.12.2016 19:33
В Волгоградской области задержали продавца нелегальных елок
-
23.12.2016 18:56
Основные тезисы большой пресс-конференции с Владимиром Путиным
-
23.12.2016 18:12
Владимир Путин назвал трагедию в Иркутске безобразием
-
23.12.2016 16:08
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован
Самое читаемое
-
14:57
В Башкирии произошел взрыв военного склада
-
13:53
Живодерство в Бресте. История продолжается
-
10:50
Из-за родителей-лихачей под Волгоградом пострадали два ребенка
-
23.12.2016 19:33
В Волгоградской области задержали продавца нелегальных елок
-
23.12.2016 16:08
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков госпитализирован
-
23.12.2016 15:18
Депутаты гордумы Щур и Зверев проведут Новый год в СИЗО
-
23.12.2016 13:33
Эксперты иркутского Минздрава завершили расследование причин отравления алкогольным суррогатом
Последние комментарии
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Вот тебе и движение вперед! просто ужас >>
-
ОТМЕНИТЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ЧИНОВНИКАМ, СНИЗТЕ СЛУГАМ НАРОДНЫМ НАДБАВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТПУСКНЫЕ. >>
-
-
Вице-губернатор Петербурга пытался под покровом ночи захватить стадион «Зенит-Арена» в отсутствие губернатора
-
Ну что, до сдачи стадиона осталось недопустимое содержимое ничего. Чем ближе срок сдачи, тем смешнее ... >>
-
-
Кто следующий? В Москве задержан бывший вице-губернатор Петербурга
-
Ну что, до сдачи стадиона осталось совсем немного времени. Вот тут, если что, реальное положение дел ... >>
-
-
Ректор МФЮА призвал не верить слухам о закрытии волгоградского филиала
-
Если же говорить о работе филиала сегодня, то не нужно никого вводить в заблуждение, ведь никакой ... >>
-