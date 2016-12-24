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|Мэрия Москвы показала Новогоднюю Ёлку для юнармейцев
|24.12.2016 12:30
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Для членов «Юнармии» эта Новогодняя Ёлка – первая, как и сам Новый год, поскольку военно-патриотическое движение очень юное. Оно возникло 28 мая 2016 года, и на сегодняшний день уже имеет представительства в каждом субъекте РФ. В Москве организаторы поездки постарались принять максимальное количество детей от каждого субъекта. Для юных участников движения была проведена экскурсия по Москве, организованы тактические игры, а также в рамках мероприятия дети приняли участие в открытии памятника маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому. В итоговый день поездки участники отправились в мэрию на Новогоднюю Ёлку. По сюжету главный герой – мальчик-юнармеец, который благодаря движению «Юнармия» совершает добрые дела и помогает Деду Морозу и Снегурочке. По словам организаторов, мэрия будет показывать сказку «Волшебная звезда желаний» еще четыре дня по три раза для детей, которые не являются членами «Юнармии». А в конце представления каждый участник получит сладкий новогодний подарок.
- В рамках трех дней дети играли, общались, участвовали в тренингах по командным заданиям. Все в восторге! Умотанные, счастливые, улыбаются, эмоций масса. Мы постарались сделать максимально комфортным пребывание в Москве и встретить участников как можно более гостеприимно. И что самое главное – мотивировать их, чтобы в следующем году детям также захотелось приехать и поучаствовать в новогоднем мероприятии, - рассказывает заместитель начальника Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения Дарья Борисова.
У представителей движения большие планы на будущее. Их они обсуждали в течение трех дней на конференциях. В рабочей встрече приняли участие начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Д.В. Труненков, заместитель начальника Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Д.О. Борисова, начальник Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный Спортивный Клуб Армии» М.Н. Барышев, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации М.В. Смыслов и другие. Участники подвели итоги работ за 2016 год и обсудили планы на грядущий год. Одна из главных целей «Юнармии» - развивать движение таким образом, чтобы максимальное количество детей интересовалось этой тематикой и вступало в организацию.
- За нами большое будущее, и что самое главное – за нами дети нашей огромной страны России, - говорят представители военно-патриотического движения.
Анастасия Красновская, Москва
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