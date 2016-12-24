Приволжская железная дорога открывает «праздничные» рейсы

В честь предстоящих новогодних и рождественских каникул Приволжская железная дорога запускает дополнительные рейсы по направлениям в Адлер и Москву.

Так, 29 декабря и 2 января будет запущен поезд № 505/506, следующий по направлению Саратов – Адлер. Отправление из Адлера будет осуществляться 31 декабря и 4 января.

В Москву будет запущено сразу 5 дополнительных поездов.

Поезд Волгоград - Москва № 405/406 начнет оправляться из Волгограда 26, 27, 28, 29 декабря 2016 года и 6, 7, 8 января 2017 года. Из Москвы поезд будет возвращаться 27, 28, 29, 30 декабря 2016 года и 7, 8, 9 января 2017 года.

Поезд № 555/556 отправится из Волгограда 29 декабря 2016, возвращение из Москвы – 30 декабря 2017.

Сразу два дополнительных поезда № 209/210 и № 217/218 до Москвы будут пущены 7 января 2017, обратное отправление поездов 8 января. В эти же дни волгоградцев подбросит до Москвы и обратно поезд №563 Балаково-Москва.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress