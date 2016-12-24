За 2016 год в Роскомнадзор поступило больше 100 тысяч жалоб на интернет-ресурсы Печать
24.12.2016 17:04

За 2016 год в Роскомнадзор поступило больше 100 тысяч жалоб на интернет-ресурсы

Служба по надзору в сфере связи опубликовала итоги годичной работы по блокировке информации в сети.

Роскомнадзор подвел итоги своей работы, посвященной блокировке интернет-страниц с запрещеной информацией.

Согласно опубликованному отчету, в 2016 году в единый реестр запрещенной информации попало 87 тысяч страниц. Также по требованию Роскомнадзора запрещенные данные были удалены с 52 тысяч ресурсов.

По сравнению с предыдущим годом возросло число обращений в Роскомнадзор от российских граждан и общественных объединений. На «горячую линию» в этом году с жалобами на контент в сети обратилось 127 тысяч человек, что на 30% больше, чем в прошлом году.

В топ-5 запрещенной Роскомнадзором информации в интернете вошли экстремистские материалы, интернет-казино, сайты по продажи поддельных документов, пропаганда проституции и продажа алкоголя.

Говоря об итогах года можно вспомнить самые интересные блокировки сайтов и информации на территории Волгоградской области.

Самой «урожайной» на запрещенную информацию выдалась осень.

За октябрь по требованию прокуратуры Роскомнадзором был закрыт сайт-магазин "волшебных" приборов учета, которые занижали данные счетчиков, а также интернет-страницы с продажей подделок на брендовые вещи и инструкциями по подрыву зданий.

В конце сентября в реестр запрещенных сайтов попал форум, где обсуждали способы переправки наркотических и психотропных веществ через российскую границу. Кроме того, Роскомнадзором был заблокирован доступ в интернет-ломбарду, предлагавшему незаконные займы под залог авто и магазин по продаже электроудочек.

В августе волгоградский Роскомнадзор закрыл интернет-контору по продаже поддельных документов о среднем и высшем образовании и ученых степеней. Еще по требованию прокуратуры был закрыт портал с услугами заключения фиктивного брака.

По решению прокуратуры в апреле надзорный орган закрыл аж 32 страницы, пропагандирующие способы хищения товаров из торговых центров.

Февральская блокировка относилась к 8 сайтам, содержащим информацию о способах выращивания марихуаны.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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