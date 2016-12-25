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|26 декабря объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе
|25.12.2016 16:11
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В ходе встречи Владимира Путина и Нурсулатана Назарбаева в Санкт-Петербурге российский президент сообщил журналистам, что траур по погибшим в авиакатастрофе пройдет 26 декабря на территории всей страны.
— Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур, — заявил Путин.
Также свои соболезнования выразил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром. Самолет, принадлежащий министерству обороны, совершил вылет из аэропорта Адлера и пропал с радаров. Позже в Черном море у побережья Сочи удалось обнаружить обломки. Сейчас на месте трагедии работают спасатели.
На борту самолета находились военные, представители СМИ и Ансамбль им. Александрова. Всего 92 человека.
Юлия Соболева
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