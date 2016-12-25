Родственники погибших в катастрофе волгоградцев получат помощь Печать
25.12.2016 17:32

Родственники погибших в катастрофе волгоградцев получат помощь

Губернатор Волгоградской области поручил предоставить помощь родственникам волгоградцев, погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае.

Сегодня в Краснодарском крае произошло крушение самолета Ту-154, на котором находились 92 человека. Среди погибших были и волгоградцы.

В составе коллектива Ансамбля им. Александрова поздравить военнослужащих в Сирии отправились 29-летний солист Евгений Булочников и сын артистов ансамбля «Казачий Курень» 24-лений Иван Шахов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации области, семьям погибших окажут помощь.

- Глава региона поставил задачу перед профильными ведомствами оказать всю необходимую помощь семьям погибших, — говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент спасатели смогли поднять уже 10 тел погибших. Как сообщается на сайте минобороны, поисково-спасательная операция будет проводиться в круглосуточном режиме. В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием.

26 декабря объявлено в стране днем траура.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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