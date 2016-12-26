В Москву прибыл первый борт с телами жертв крушения Ту-154

Борт военно-транспортной авиации с телами 10 погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море и 86 фрагментами разбившегося лайнера приземлился на военном аэродроме Чкаловский в Московской области, сообщает "СоцИнформБюро". В столице специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России будет проводиться опознание и генетическая экспертиза жертв этой страшной катастрофы.

Стоит отметить, что поисковая операция в районе авиакатастрофы лайнера над Черным морем не прекращалась ни на минуту. Более того, группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы ведутся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена уже до 3500 человек. Специалисты тщательно проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств и определили траекторию полета Ту-154.

Напомним, накануне Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров в 5:40 мск. Самолет вылетел с аэродрома Адлера в Сирию. Позже обломки воздушного судна обнаружили в полутора километрах от побережья на глубине 50-70 метров.

В результате авиакатастрофы погибли 8 военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, 2 федеральных госслужащих и 8 членов экипажа.

26 декабря президентом России Владимиром Путиным объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress