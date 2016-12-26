Волгоградцев ожидают туман, мокрый снег и морозы

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на областной гидрометцентр, с 26 по 28 декабря температура воздуха ночью упадет до -11ºС, а днем градусник термометра покажет -1...-8 ºС. Во вторник осадки не прогнозируются, однако ночью и утром возможен туман и гололед. В среду, 28 декабря, в некоторых районах области синоптики обещают метель. Порывы ветра местами могут достигать 16 метров в секунду.

В Волгограде в эти дни температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днем термометр покажет 0... - 6 ºС. Временами волгоградцев ожидают туман и метель.

Погода предполагает образование гололеда, в связи с чем необходимо помнить об элементарных правилах, как устоять на ногах и не причинить себе различные травмы при падении.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress