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|Гонгонгский грипп косит ряды волгоградцев
|26.12.2016 12:05
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Роспотребнадзор ранее предупреждал, что в этом сезоне Россию охватит давно забытый старый грипп вариант "Гонконг", который имеет штамм А(H3N2) Именно этим он и опасен, что давно не встречался и у людей нет к нему иммунитета.
Этот вирус берет свое начало с Гонконга, эпидемия началась в 1968 году и довольно быстро распространилась по миру. Так, в США от данного гриппа погибло 33 тысячи человек. Это грипп проходит довольно тяжело и лучше им постараться не заболеть. Особенность гонконгского гриппа - активироваться примерно каждые 60 лет.
Отметим, что особенно опасен этот вид гриппа для лиц пожилого возраста и для детей. В Волгограде с пятницы 85 классов в 16 общеобразовательных учреждениях уже закрыты на карантин. Однако регион готов и к самому худшему варианту развития событий. В больницах уже предусмотрено 1140 инфекционных коек, в том числе 544 взрослых и 596 детских.
— Штамм вируса А/Гонконг (H3N2) особенно опасен для маленьких детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердца, легких, почек, страдает сахарным диабетом и ожирением, — рассказала "СоцИнформБюро" вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Мироненко. — Грипп — это всегда стресс для организма. Если организм скомпрометирован хроническим заболеванием, то повышенная стрессовая нагрузка приводит к обострению основного недуга, ведь иммунитет не справляется с работой на два фронта.
По сообщению регионального минздрава, из-за эпидемии было принято решение продлить работу взрослых и детских поликлиник. Прием будет вестись во все дни недели и даже в праздничные дни с 8:00 до 20:00. Обслуживание на дому также будет продлено до 20:00.
Специалисты просят жителей города и области соблюдать элементарные меры индивидуальной защиты: избегать массового скопления людей, носить одноразовые маски, соблюдать режим сна и полноценно питаться. При первых же симптомах гриппа врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений.
Надира Коннова
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