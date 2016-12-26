Сегодня на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Согласно тексту документа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям поручено приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции, которая содержит больше 25% этилового спирта.

Данное решение было принято в связи с поручением правительства после массового отравления алкогольным суррогатом в Иркутске.

Напомним, что первые случаи отравления были зафиксированы 17 декабря. Уже через два дня 19 декабря в Иркутске был введен чрезвычайный режим из-за резкого увеличения числа погибших от суррогата.

Оказалось, что все пострадавшие принимали спиртовой концентрат для ванн «Боярышник». Всего от употребления косметического средства погибло больше 70 человек.

На недавней большой пресс-конференции с президентом Владимир Путин назвал трагедию «страшным безобразием».

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»