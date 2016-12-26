В России приостанавливают продажу непищевого алкоголя Печать
26.12.2016 15:11

В России приостанавливают продажу неприщевого алкоголя

Роспотребнадзор постановил ограничить торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.

Сегодня на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Согласно тексту документа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям поручено приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции, которая содержит больше 25% этилового спирта.

Данное решение было принято в связи с поручением правительства после массового отравления алкогольным суррогатом в Иркутске.

Напомним, что первые случаи отравления были зафиксированы 17 декабря. Уже через два дня 19 декабря в Иркутске был введен чрезвычайный режим из-за резкого увеличения числа погибших от суррогата.

Оказалось, что все пострадавшие принимали спиртовой концентрат для ванн «Боярышник». Всего от употребления косметического средства погибло больше 70 человек.

На недавней большой пресс-конференции с президентом Владимир Путин назвал трагедию «страшным безобразием».

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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