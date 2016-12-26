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|В России приостанавливают продажу непищевого алкоголя
|26.12.2016 15:11
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Сегодня на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».
Согласно тексту документа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям поручено приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции, которая содержит больше 25% этилового спирта.
Данное решение было принято в связи с поручением правительства после массового отравления алкогольным суррогатом в Иркутске.
Напомним, что первые случаи отравления были зафиксированы 17 декабря. Уже через два дня 19 декабря в Иркутске был введен чрезвычайный режим из-за резкого увеличения числа погибших от суррогата.
Оказалось, что все пострадавшие принимали спиртовой концентрат для ванн «Боярышник». Всего от употребления косметического средства погибло больше 70 человек.
На недавней большой пресс-конференции с президентом Владимир Путин назвал трагедию «страшным безобразием».
Юлия Соболева
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