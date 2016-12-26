В храмах Волгограда проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Печать
26.12.2016 15:47

В храмах Волгограда проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Волгоградская епархия проводит в городе траурные мероприятия, посвященные трагедии в Краснодарском крае.

Сегодня вечером по благословению митрополита волгоградского и камышинского Германа храмы города проведут панихиду по жертвам катастрофы, которая произошла вчера в Краснодарском крае.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, заупокойное богослужение пройдет в 16-00 в храме св. Иоанна Предтечи, в 17-00 в Казанском кафедральном соборе.

Напомним, что вчера неподалеку от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны Ту-154, который вылетел из Адлера в Сирию. На борту воздушного судна находилось 92 человека, в том числе и волгоградцы.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская Епархия

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