25 лет назад не стало СССР

26 декабря 1991 года официально прекратил свое существование СССР. Опросы показывают, что большинство россиян жалеют об этом. Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР о создании Содружества независимых государств, принятая 26 декабря 1991 года, официально прекратила существование Союза ССР. Все бывшие республики в этот день официально обрели государственную самостоятельность. Днем ранее 25 декабря в отставку подал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. С тех пор прошло уже 25 лет. Однако в настоящее время политологи, историки и другие специалисты пока не пришли к единому выводу относительно причин, приведших к распаду СССР. Кто-то считает, что на это повлияли внутренние факторы, а кто-то считает, что страну «развалили» извне. Как бы там ни было уже четверть века Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан и другие страны бывших «советов» живут порознь, но взаимодействуя друг с другом через различные объединения. Несколько дней назад ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении Россиян к распаду СССР и возможности воссоздания Союза. В результате 63% опрошенных высказали сожаление в связи с прекращением существования СССР. Для сравнения, 10 лет назад в 2006 году эта доля составляла 65%. В основном сожаление высказывали, конечно, респонденты старшей возрастной категории. Среди пенсионеров 85% считают распад СССР ошибкой. При этом, как показывают данные опроса, 69% россиян считают невозможным восстановление СССР, однако идею объединения бывших советских республик в иной союз поддерживают 52%. Специалисты расходятся во мнении относительно успешности объединения России с другими странами в экономические и политические союзы, однако большинство из них уверено, что «back in the USSR» нас больше не ждет. Журналист Евгений Кудряц из Германии считает, что налаживание двусторонних отношений со странами гораздо эффективнее объединения в союзы. — С момента развала Советского Союза прошло 25 лет, но, как мы видим, СНГ отказалось "мертворождённым ребёнком". Можно вспомнить проект объединения РФ и Республики Беларусь, который тоже "почил в бозе". Я думаю, что в данной ситуации бывшим республикам СССР стоит подписывать двусторонние отношения, а не объединяться в какие-либо экономические или политические альянсы. Пример с Великобританией наглядно показал, что любой Союз имеет "ахиллесову пяту", — прокомментировал Евгений. Руководитель Центра экономической политики и бизнеса Елена Румянцева напротив считает, что объединение России с большим числом стран может предотвратить дипломатические разрывы и военные конфликты. — Номинально Россия участвует в нескольких интеграционных формированиях – СНГ, Союзном государстве России и Республики Беларусь, Евразийском экономическом союзе. Реально результат интеграционных процессов за прошедшие 25 лет – неоднозначный и уступает успехам, достигнутым в ЕС.

Интеграция в разных формах интересна России со всеми граничащими государствами для уменьшения рисков разрыва дипломатических связей и возникновения военных конфликтов. Чем больше высокоразвитых стран будет входить в эти интеграционные связи, тем легче будет выстраивать России пути достижения более высокого уровня развития производства и жизни населения, - комментирует Елена. Политолог Андрей Белковский высказал мнение, что прежде чем объединяться с кем-то, России стоит разобраться с внутренними конфликтами. — Россия чревата "горячими точками" межэтнических конфликтов. Чечня, Ингушетия, Дагестан до недавнего времени были территориями национальной партизанской войны. Это надо иметь ввиду, понимая, что присоединение к России для любой страны означает присоединение к территории, на которой существуют серьёзные проблемы. Не всем гражданам "ближнего зарубежья" придётся по душе такая перспектива. Так что полагаю, что ни с какими странами в ближайшие годы Россия объединиться не сможет. Гораздо важнее нам заняться сохранением собственного демократического устроенного федеративного государства, не допуская его превращения в унитарную квази-империю, - заявил Белковский. Директор украинского PR-агентства Александр Ткаченко считает, что Россия итак имеет достаточно союзов, которые в конечном итоге показали низкую эффективность. - По сути, Российская Федерация с кем могла с теми уже объединилась. Просто существует энное количество форматов этого объединения. Есть формат СНГ. Он себя не оправдал, как он задумывался в самом начале. Но некоторые механизмы, которые в нем заложены работают, и очень не плохо. Есть формат ЕврАзЭС. Смысл ЕвроАзийского экономического Союза, в принципе, тот же что и в экономической сфере СНГ, но создан для упрощения передвижения товаров и рабочей силы через границы с восточными соседями России. Также есть формат СГРБ. Союзное государство России и Белоруссии. К этому всему плюсуйте отдельные договора о сотрудничестве между РФ и отдельными бывшими союзными республиками. Так что форматов взаимоотношений существует огромное количество. Вопрос только в том, как они будут развиваться.

Чисто теоретически, можно было рассчитывать на союз Украины, России и Белоруссии. Но после событий 13 и 14 годов этого не будет. Объединяться в СССР 2.0 вообще бессмысленно, ведь создание любого, нового мощного игрока на международной политической арене вызовет бурю негодования и моментальную антипатию, которая перерастет в мощное противостояние, как внешнее, так и внутреннее, — сказал Ткаченко. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >