В Жилгородке закроют железнодорожный переезд



Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда, решение временно закрыть переезд принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на железнодорожных путях.

27-го декабря, с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение для автотранспорта путем сужения проезжей части автомобильной дороги улицы Краснополянской в районе расположения железнодорожного переезда, соединяющего улицу Краснополянскую Дзержинского района Волгограда и р.п. Разгуляевка Городищенского района Волгоградской области.

Для автомобилистов объезд будет осуществляться по встречной полосе дороги улицы Краснополянской. Также, объехать временно заблокированный участок дороги можно будет по улице Исторической, и автомобильной дороге Москва – Астрахань (М6) «Каспий».

Евгений Иванов