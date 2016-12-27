Центр Волгограда остался без главного катка города
Сегодня «Концессии водоснабжения» объявили о передаче катка с искусственным льдом новому собственник....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|В Жилгородке закроют железнодорожный переезд
|27.12.2016 00:22
|
27-го декабря, с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение для автотранспорта путем сужения проезжей части автомобильной дороги улицы Краснополянской в районе расположения железнодорожного переезда, соединяющего улицу Краснополянскую Дзержинского района Волгограда и р.п. Разгуляевка Городищенского района Волгоградской области.
Для автомобилистов объезд будет осуществляться по встречной полосе дороги улицы Краснополянской. Также, объехать временно заблокированный участок дороги можно будет по улице Исторической, и автомобильной дороге Москва – Астрахань (М6) «Каспий».
Евгений Иванов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
00:22
В Жилгородке закроют железнодорожный переезд
-
26.12.2016 23:07
ФК «Сочи» сыграет первый матч на «Фиште» против «Ротора»
-
26.12.2016 19:16
25 лет назад не стало СССР
-
26.12.2016 16:46
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
26.12.2016 16:43
ФСБ представила 4 основные версии крушения Ту-154
-
26.12.2016 15:56
Нескольких погибших пассажиров Ту-154 найдены в спасательных жилетах
-
26.12.2016 15:47
В храмах Волгограда проходят панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154
-
26.12.2016 15:11
В России приостанавливают продажу непищевого алкоголя
-
26.12.2016 15:03
Горводоканал Волгограда берет кредит на 300 миллионов рублей
-
26.12.2016 14:27
Зона поисковой операции в районе крушения Ту-154 расширена. ВИДЕО
-
26.12.2016 13:32
Поисковая группа обнаружила на дне Черного моря обломки Ту-154
-
26.12.2016 13:22
В Волгограде разыскивают убийцу сожженной женщины
-
26.12.2016 12:38
Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала
-
26.12.2016 12:05
Гонконгский грипп косит ряды волгоградцев
Самое читаемое
-
26.12.2016 16:46
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
26.12.2016 16:43
ФСБ представила 4 основные версии крушения Ту-154
-
26.12.2016 15:56
Нескольких погибших пассажиров Ту-154 найдены в спасательных жилетах
-
26.12.2016 14:27
Зона поисковой операции в районе крушения Ту-154 расширена. ВИДЕО
-
26.12.2016 13:32
Поисковая группа обнаружила на дне Черного моря обломки Ту-154
-
26.12.2016 13:22
В Волгограде разыскивают убийцу сожженной женщины
-
26.12.2016 12:38
Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала
Последние комментарии
-
25 лет назад не стало СССР
-
30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских ... >>
-
-
Божена Рынска порадовалась гибели сотрудников НТВ
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны