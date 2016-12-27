В Жилгородке закроют железнодорожный переезд Печать
27.12.2016 00:22

В Жилгородке закроют железнодорожный переезд

 27-го декабря на несколько часов будет закрыт железнодорожный переезд в Дзержинском районе города Волгограда.


Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда, решение временно закрыть переезд принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на железнодорожных путях.

27-го декабря, с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение для автотранспорта путем сужения проезжей части автомобильной дороги улицы Краснополянской в районе расположения железнодорожного переезда, соединяющего улицу Краснополянскую Дзержинского района Волгограда и р.п. Разгуляевка Городищенского района Волгоградской области.

Для автомобилистов объезд будет осуществляться по встречной полосе дороги улицы Краснополянской. Также, объехать временно заблокированный участок дороги можно будет по улице Исторической, и автомобильной дороге Москва – Астрахань (М6) «Каспий».

Евгений Иванов

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