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|В Волгограде отметили катастрофу самолёта ТУ-154 гулянкой со стрельбой
|27.12.2016 12:28
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», несколько организаций решили отметить новогодний корпоратив с большим размахом именно в день траура. Видимо, количество выпитого спиртного подействовало на нервную систему гулявших, в результате начался конфликт, который в итоге перерос в драку и стрельбу. Сотрудники заведения подтвердили инцидент со стрельбой.день общероссийской скорби, объявленной в связи с крушением самолёта ТУ-154, унёсшим жизни 92 человек.
- Такую кафешку разбомбили! А ещё взрослыми людьми называются! - написала Валерия М.
- Это было просто ужасно! Эти идиоты всем корпоратив испортили, - сообщила Галина К.
Впрочем, волгоградцы высказались и по поводу дня, выбранного для веселья.
- Если каждый раз соблюдать траур по поводу происшествий в стране, можно вообще не выходить из него, - написала Инна К.
- В мой день рождения Сталин умер, а я каждый год веселюсь, вот мерзавка! - с сарказмом отметила Катерина Т.
Напомним, что авиакатастрофа произошла в районе Сочи утром 25 декабря. Самолет, принадлежащий министерству обороны, пропал с радаров после двух минут полёта. Позже в Черном море у побережья Сочи удалось обнаружить обломки. Сейчас на месте трагедии работают спасатели.
На борту самолёта находилось 92 человека. Среди пассажиров были военные, журналисты ОРТ, НТВ и канала "Звезда", ансамбль им. Александрова и известная общественница доктор Лиза. Все находящиеся на борту судна погибли.
Лилия Финько
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