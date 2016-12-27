В Волгограде отметили катастрофу самолёта ТУ-154 гулянкой со стрельбой Печать
27.12.2016 12:28

В Волгограде отметили катастрофу самолёта ТУ-154 гулянкой со стрельбой

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как 26 декабря — в общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы в Сочи — сотрудники нескольких волгоградских фирм устроили в ресторане пьяный дебош со стрельбой.


На кадрах видны последствия весёлой гулянки в одном из ресторанов Волгограда: опрокинутые столы и стулья, побитая посуда, размазанная еда и лужи пролитых напитков.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», несколько организаций решили отметить новогодний корпоратив с большим размахом именно в день траура. Видимо, количество выпитого спиртного подействовало на нервную систему гулявших, в результате начался конфликт, который в итоге перерос в драку и стрельбу. Сотрудники заведения подтвердили инцидент со стрельбой.

Корпоратив в день траура

Тем временем интернет-пользователи возмутились поведением, однако никого не смутил тот факт, что вчера был день общероссийской скорби, объявленной в связи с крушением самолёта ТУ-154, унёсшим жизни 92 человек.

- Такую кафешку разбомбили! А ещё взрослыми людьми называются! - написала Валерия М.

- Это было просто ужасно! Эти идиоты всем корпоратив испортили, - сообщила Галина К.

Впрочем, волгоградцы высказались и по поводу дня, выбранного для веселья.

- Если каждый раз соблюдать траур по поводу происшествий в стране, можно вообще не выходить из него, - написала Инна К.

- В мой день рождения Сталин умер, а я каждый год веселюсь, вот мерзавка! - с сарказмом отметила Катерина Т.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в районе Сочи утром 25 декабря. Самолет, принадлежащий министерству обороны, пропал с радаров после двух минут полёта. Позже в Черном море у побережья Сочи удалось обнаружить обломки. Сейчас на месте трагедии работают спасатели.

На борту самолёта находилось 92 человека. Среди пассажиров были военные, журналисты ОРТ, НТВ и канала "Звезда", ансамбль им. Александрова и известная общественница доктор Лиза. Все находящиеся на борту судна погибли.

Лилия Финько

 

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Комментарии   

 
0 #1 Кир 27.12.2016 13:08
"Такую кафешку разбомбили!" Возникает вопрос, а какую??? Не журналисты, а говно.
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