В Волгограде отметили катастрофу самолёта ТУ-154 гулянкой со стрельбой



На кадрах видны последствия весёлой гулянки в одном из ресторанов Волгограда: опрокинутые столы и стулья, побитая посуда, размазанная еда и лужи пролитых напитков.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», несколько организаций решили отметить новогодний корпоратив с большим размахом именно в день траура. Видимо, количество выпитого спиртного подействовало на нервную систему гулявших, в результате начался конфликт, который в итоге перерос в драку и стрельбу. Сотрудники заведения подтвердили инцидент со стрельбой.

- Такую кафешку разбомбили! А ещё взрослыми людьми называются! - написала Валерия М.

- Это было просто ужасно! Эти идиоты всем корпоратив испортили, - сообщила Галина К.

Впрочем, волгоградцы высказались и по поводу дня, выбранного для веселья.

- Если каждый раз соблюдать траур по поводу происшествий в стране, можно вообще не выходить из него, - написала Инна К.

- В мой день рождения Сталин умер, а я каждый год веселюсь, вот мерзавка! - с сарказмом отметила Катерина Т.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в районе Сочи утром 25 декабря. Самолет, принадлежащий министерству обороны, пропал с радаров после двух минут полёта. Позже в Черном море у побережья Сочи удалось обнаружить обломки. Сейчас на месте трагедии работают спасатели.

На борту самолёта находилось 92 человека. Среди пассажиров были военные, журналисты ОРТ, НТВ и канала "Звезда", ансамбль им. Александрова и известная общественница доктор Лиза. Все находящиеся на борту судна погибли.





Лилия Финько