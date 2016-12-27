Раскрыта тайна Красного Огненного Петуха Печать
27.12.2016 13:25

Раскрыта тайна Красного Огненного Петуха

Год Красного Огненного Петуха принесет немало неожиданностей всем знакам зодиака, утверждают астрологи.

28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет всем на прощание лапкой и передаст права на правление Красному Огненному Петуху. Астрологи говорят, что мы не сразу заметим перемену власти, так как, и цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 годов будут схожи. Если в начале года Огненный Петушок будет вести себя спокойно, осматриваясь и прибирая владения после задорной Обезьянки, то уже к весне хозяин разойдется и размашется яркими крылышками, удивляя своей непредсказуемостью и приятными сюрпризами.

Эксперты по звездам заявляют, что главное в год эксцентричного Петуха – относиться к любым переменам в жизни философски. Тем, кто не привык лениться, Петушок поможет в вопросах карьеры. На них буквально посыпятся выгодные и очень соблазнительные предложения. Только вот спешить не нужно, а лучше тщательно выбирать среди всех заманчивых и ярких предложений одно единственное, которое и окажется самым надежным и подходящим.

Поскольку Петух любит блистать и находиться в центре внимания, то и вы следуйте за ним: меняйте имидж, меняйте правила, все эксперименты пойдут только на пользу.

Огненный Петух приветствует любую интеллектуальную работу. Если ваш труд связан с творчеством, то, как говорится, вам и карты в руки. Вас ждет в этом году признание, успех и деньги. Тем, кто попробует себя в совершенно новой деятельности – фортуна вместе с Красным Петушком гарантирует свое покровительство.

Финансовая ситуация в год Огненного Петуха будет радовать своей стабильностью. Конечно, может вам и не удастся разбогатеть, но на хлеб с маслом, да и, пожалуй с икрой, вы всегда заработаете, ведь Петушок найдет зернышко или червячка в любом месте. Те, кто родился в год Петуха, могут полностью расслабиться – петушиных боев за место под солнцем у них не будет. Эти люди добьются всего без особенных усилий.

Петух - очень чувственное существо, которое отличается преданностью и искренностью. Не стоит думать, что он настолько предсказуем – с ним будет очень интересно. Личная жизнь в 2017 году наполнится тысячами знакомств. Астрологи обещают, что одно из них обязательно окажется судьбоносным. Так что, если вы свободны, у вас есть все шансы получить подарок от взбалмошной птицы. Ваш избранник уже в пути.

Тем, у кого уже есть вторая половинка, скучать тоже не придется. Каждый день вас будет удивлять родня, особенно в этом отношении преуспеют дети. Если же у вас пока нет наследников, то астрологи советуют поспешить. Детей, которые родятся в 2017 году, ожидает яркая и удивительная жизнь. Многие из них достигнут небывалых успехов в политике и деловой жизни, поэтому поскорее советуйтесь по этому вопросу со своей половинкой.

Тем, кто состоит в браке уже долгие годы, ожидает второй медовый месяц. Петушок сделает все, чтобы ваша половинка вновь воспылала к вам нежными чувствами.

Подводя итог, звездные эксперты советуют быть искренними, не бояться экспериментов и перемен, и тогда вы добьетесь всего, чего захотите, и сделаете свою жизнь счастливой и радужной.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress

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