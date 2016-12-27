Семья погибшего в авиакатастрофе волгоградца получит миллион Печать
27.12.2016 14:18

Семья погибшего в авиакатастрофе волгоградца получит миллион

Губернатор Волгоградской области распорядился оказать финансовую помощь родственникам Ивана Шахова.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной администрации, семья погибшего в авиакатастрофе волгоградца Ивана Шахова получит из резервного фонда области выплату в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, что 24-летний Иван находился на борту упавшего лайнера Ту-154 в составе коллектива ансамбля им. Александрова, который летел в Сирию поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками. Его родители являются артистами волгоградского ансамбля «Казачий Курень».

Ранее компания-страховщик министерства обороны СОГАЗ уже сообщила о финансовой помощи семьям погибших. Размер выплаты семье каждого погибшего составит 5,8 миллионов рублей, из которых 2,337 миллиона рублей – страховая выплата и 3,506 миллиона рублей – единовременное пособие.

Отметим, что на данный момент спасатели проводят в акватории Сочи поисковые работы. Пока удалось обнаружить только 12 тел, одно из которых уже опознали родственники.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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