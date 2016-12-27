Жениться и разводиться разрешат в интернете и без паспорта

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|27.12.2016 14:13
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Сообщение о поправках было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Влюблённые и разлюбившие могут подать соответствующее заявление в электронном виде. Такая возможность была у россиян и раньше — с марта 2016 — достаточно было подать все необходимые документы через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).
Однако с 2017 года россияне смогут подавать заявку на регистрацию брака или развод без паспорта. Главный документ предлагают подавать непосредственно в ЗАГСе перед процедурой. Более того желающие создать ячейку общества получат скидку в 30% на госпошлины, если решат оплатить их через свой аккаунт на ЕПГУ.
Интернет-пользователи уже прокомментировали нововведение.
- Брачная ночь и последующие супружеские обязанности тоже — виртуальные? - задался вопросом Семён Семёнов
- Дорогие молодожёны. Теперь вы можете обменяться мемасами в личке, - сыронизировал Дмитрий Е.
- Как-то раз я оформлял загран через портал госуслуг, решив, что так будет быстрее. В результате простоял 3 часа в очереди для тех, кто подал документы через портал госуслуг. Чувствую, в случае с браком тоже будет время передумать, - сообщил Михаил Е.
- А почему бы и нет? Прогресс налицо. И никаких тебе кредитов на свадьбу, застолий на +100500 человек, тупых конкурсов, бухих дальних родственников, которых ты больше никогда в жизни не увидишь. Просто нажми кнопку, - написала Настя Ф.
По данным Росстата, в 2015 году в России на 100 браков приходилось 57 разводов. Впрочем, такое положение дел не самое удручающее в мире. Так, на первой строчке рейтинга уверенно держится Португалия, где на 100 браков приходится около 67 разводов. В спину разводящимся португальцам дышат чехи, венгры и испанцы: в этих странах средний уровень разводов колеблется в районе 65 процентов.
В отделе ЗАГСа Администрации Центрального района Волгограда наотрез отказались комментировать, как повлияет упрощение процедуры на количество браков и разводов.
Фото: globallookpress
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