Волгоградцев приглашают окунуться в тропическую атмосферу

Насладиться тропической экзотикой посреди зимы приглашает горожан Волгоградский ботанический сад.

На экскурсии гости смогут увидеть цветение красивых цветов каллистемона из Австралии с длинными тычинками и японское растение фатсия с веселыми зонтиками соцветий с белыми цветами.

Кроме того, волгоградцам представят пабуд парагвайский, произрастающий в Бразилии, Аргентине и Парагвае.

Но главной «фишкой» сада станет цветение африканской стрелиции королевской, которая своим видом напоминает райскую птицу из-за рыжих и голубых лепестков. Особенность этого растения в том, что его яркие лепестки привлекают насекомых, в которые стрелиция «стреляет» своей пыльцой.

Сотрудники Ботанического сада приглашают детей и взрослых увидеть тропическое великолепие своими глазами.

Юлия Соболева

Фото: Облкомприроды