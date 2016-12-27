Волгоградцев приглашают окунуться в тропическую атмосферу Печать
27.12.2016 15:43

Волгоградцев приглашают окунуться в тропическую атмосферу

В Волгограде расцвели экзотические цветы из Австралии, Африки и Южной Америки.

Насладиться тропической экзотикой посреди зимы приглашает горожан Волгоградский ботанический сад.

На экскурсии гости смогут увидеть цветение красивых цветов каллистемона из Австралии с длинными тычинками и японское растение фатсия с веселыми зонтиками соцветий с белыми цветами.

Кроме того, волгоградцам представят пабуд парагвайский, произрастающий в Бразилии, Аргентине и Парагвае.

Но главной «фишкой» сада станет цветение африканской стрелиции королевской, которая своим видом напоминает райскую птицу из-за рыжих и голубых лепестков. Особенность этого растения в том, что его яркие лепестки привлекают насекомых, в которые стрелиция «стреляет» своей пыльцой.

Сотрудники Ботанического сада приглашают детей и взрослых увидеть тропическое великолепие своими глазами.

Юлия Соболева
Фото: Облкомприроды

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