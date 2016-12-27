Во Владивостоке уничтожили десятки экземпляров Библии и Евангелие



Также, согласно постановлению, экземпляры религиозных материалов были выпущены с нарушением новых антитеррористических требований, учреждённых в рамках проекта «закона Яровой».

Судебный процесс начался с расследования административного дела в отношении владивостокского отделения международной христианской и благотворительной организации «Армия спасения».

Также суд назначил организации штраф 30 тысяч рублей. Текст судебного решения был опубликован одним из пользователей «Фейсбука» на своей страничке.

Следует отметить, что данное постановление об уничтожении — первое в судебной практике России.

Организация «Армия Спасения» работает в 102 странах, где имеет приюты для бездомных, центры для пожилых, столовые, а также летние лагеря для детей. Своей миссией община называет проповедование Евангелия Иисуса Христа и помощь нуждающимся, независимо от расы, вероисповедания, пола и возраста.



Лилия Финько

Фото: Facebook