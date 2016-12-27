Во Владивостоке уничтожили десятки экземпляров Библии и Евангелие Печать
27.12.2016 17:02

Во Владивостоке уничтожили десятки экземпляров Библии и Евангелие

Мировой суд Владивостока вынес постановление об уничтожении священных писаний из-за отсутствия маркировок на литературе.


Также, согласно постановлению, экземпляры религиозных материалов были выпущены с нарушением новых антитеррористических требований, учреждённых в рамках проекта «закона Яровой».

Судебный процесс начался с расследования административного дела в отношении владивостокского отделения международной христианской и благотворительной организации «Армия спасения».

Во Владивостоке уничтожили Библию и Евангелие

В результате расследования общину признали виновной по ч. 3 ст. 5.26 КоАП ("Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой").

Также суд назначил организации штраф 30 тысяч рублей. Текст судебного решения был опубликован одним из пользователей «Фейсбука» на своей страничке.

Следует отметить, что данное постановление об уничтожении — первое в судебной практике России.

Организация «Армия Спасения» работает в 102 странах, где имеет приюты для бездомных, центры для пожилых, столовые, а также летние лагеря для детей. Своей миссией община называет проповедование Евангелия Иисуса Христа и помощь нуждающимся, независимо от расы, вероисповедания, пола и возраста.


Лилия Финько

Фото: Facebook

 

 

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