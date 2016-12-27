С 1 января в Волгограде будет введен новый способ оплаты в общественном транспорте

Администрация города с 1 января вводит новую автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте с помощью специальной карты.

Приобрести и пополнить электронную карту можно будет в отделениях Почты России, кассах «Метроэлектротранс» и киосках Союзпечати. В дальнейшем планируется подключить к системе и банковские терминалы, чтобы пассажиры могли сами пополнять счет через интернет. Цена карты – 100 рублей.

Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, оплата электронной картой поможет волгоградцам экономить на проезде.

- Использование единого электронного проездного позволит платить за проезд на 10 процентов меньше в сравнении с наличной оплатой – 18 рублей вместо 20-ти на автобусах, троллейбусах, трамваях и 23 рубля вместо 25-ти на СТ, - сообщили в администрации.

Карты для льготных категорий граждан будут именные, поэтому при потере ее можно будет заблокировать в Сервисном центре.

Способ оплаты наличными в общественном транспорте останется.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда