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|С 1 января в Волгограде будет введен новый способ оплаты в общественном транспорте
|27.12.2016 18:40
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Администрация города с 1 января вводит новую автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте с помощью специальной карты.
Приобрести и пополнить электронную карту можно будет в отделениях Почты России, кассах «Метроэлектротранс» и киосках Союзпечати. В дальнейшем планируется подключить к системе и банковские терминалы, чтобы пассажиры могли сами пополнять счет через интернет. Цена карты – 100 рублей.
Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, оплата электронной картой поможет волгоградцам экономить на проезде.
- Использование единого электронного проездного позволит платить за проезд на 10 процентов меньше в сравнении с наличной оплатой – 18 рублей вместо 20-ти на автобусах, троллейбусах, трамваях и 23 рубля вместо 25-ти на СТ, - сообщили в администрации.
Карты для льготных категорий граждан будут именные, поэтому при потере ее можно будет заблокировать в Сервисном центре.
Способ оплаты наличными в общественном транспорте останется.
Юлия Соболева
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