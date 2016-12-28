Волгоградские автомобилисты организуют новогодний флешмоб

Как сообщил "СоцИнформБюро" один из участников флешмоба Алексей А., около 100 автомобилей соберутся сегодня, 28 декабря на парковке ТЦ "Комсомолл" в 22:00, чтобы "делать красоту". Каждый автомобилист достанет привезенную с собой гирлянду и действо начнется.

Алексей А., на вопрос, что за фигура планируется, ответил, что это пока секрет.

- Фигуры пока у нас засекречены. Скажу только, что машин ожидается около 100, а может даже и больше. Будет производиться съемка с неба, - рассказал Алексей.

Корреспондент поинтересовался, чья это была задумка?

- Ну как сказать, кто организатор? Мы! Все, кто там будет! А так, я увидел по телевизору, что города делают такую красоту и предложил ребятам. Эту тему подхватили и стали обговаривать, - поделился Алексей.

Стоит отметить, что сейчас действительно подобные флешмобы появляются накануне Нового года в различных городах. Так, челябинские автомобилисты, выстроившие к Новому году ёлку почти из сотни машин, даже стали героями популярного американского телешоу RightThisMinute (RTM). Выпуск под названием "Автотранспортная рождественская ёлка" вышел в эфир в Америке и на некоторых телеканалах Канады 21 декабря. Ведущие программы RightThisMinute отметили, что в начале видео с машинами не знаешь, чего ждать, до тех пор, пока квадрокоптер не показывает сверху общую картину происходящего – автофлешмоб с участием сотни автомобилей, которые выстроились в виде рождественской ёлки.

В субботу, 24 декабря на Сахалине на аэродроме "Пушистый" Корсаковского района 110 автомобилистов вместе со своими автомобилями собрались, чтобы выстроить из машин цифру 65 (номер региона) и фигуру ёлки. На самом верху елки находилась звезда, состоявшая из людей c фальшфейерами в руках.

13 декабря на парковке у Сити-парка "Град" в городе Воронеже прошел масштабный в ушедшем году автофлешмоб: несколько сот автомобилей сложились в новогоднее поздравление городу.

Чем порадуют волгоградские автомобилисты и какую фигуру они покажут, узнаем уже сегодня вечером.