В Сети распространилось видео с пьяными орловскими коммунальщиками, которые падают на землю и резвятся.



В Орле один из жителей заснял через окно двух мужчин в рабочей одежде возле машины МУП «Спецавтобаза». На ролике видно, как один коммунальщик упал на землю, а его коллега тщетно пытается ему помочь. В итоге двое рабочих катаются по земле и весело дергают ногами.

Интернет-пользователи сравнили пьяных весельчаков с жуками и неуклюжими медвежатами.

- Жук упал и встать не может. Ждет он, кто ему поможет, - написал один из юзеров.

- Да это ж медвежата в рабочей одежде! - воскликнул другой.

— Машина наша, — объяснил Достовалов — Но не известно, наши ли это люди.

Таким образом, поиски пьяных и никому неизвестных коммунальщиков продолжаются.

Аля Кукеева