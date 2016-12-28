Скрывавшийся должник и судебный пристав случайно встретились в магазине

Мужчина, проживающий в Николаевском районе, задолжал 800 тысяч рублей, однако погашать долг не спешил. В результате судебные приставы приняли решение начать в отношении местного жителя исполнительное производство. Узнав об этом, должник начал скрываться от сотрудников ФССП.

Спустя некоторое время возле одного из сетевых магазинов судебный пристав случайно увидел автомобиль должника «Kia Sorento». Зайдя в магазин, сотрудник ФССП увидел на кассе мужчину, который спокойно совершал покупки. Скрыться от приставов он уже не успел.

В результате со стоянки магазина была изъята машина должника. На следующий день он погасил все задолженности и спокойно забрал свой автомобиль.

Юлия Соболева

Фото: ФССП по Волгоградской области