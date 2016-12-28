Предновогодние советы докторов

Начало новогодних праздников ознаменовано быстрым пополнением больничных коек теми, кто в особенности забавно проводит время. Доктора советуют не доводить себя до крайностей, а прислушаться к советам профессионалов. Скоро-скоро Новый год. Одним из главных атрибутов праздничной ночи, как известно, является застолье с изысканными блюдами, замысловатыми салатами, оригинальными закусками и выпивкой. К сожалению, большинство из нас в желании встретить Новый год "по полной программе" забывают о чувстве меры - как в еде, так и в алкоголе. Как ни грустно, но "культурно" употреблять спиртные напитки могут далеко не все. Накрытый стол, зачастую, ломится не только лишь от контраста деликатесов, да и от различных алкогольных напитков. Начиная по глоточку, остановиться в дальнейшем большинство уже не в состоянии. А от того, что новогодние каникулы длительные, то и поступают на исцеление в основном пострадавшие от злоупотребления спиртным. - Не стоит забывать, что в первую очередь от алкоголя мучается пищеварительная система, которая играет активную роль в переваривании и выведении из организма этанола. С приступами и обострениями обращаются как хронически нездоровые, так здоровые люди, - отметила врач-гастроэнтеролог Анастасия Меликова, - У тех, кто уже имел заболевания, может обостриться язвенная болезнь, холецистит, гастрит, панкреатит, нарушиться работа кишечного тракта. А те, кто до праздничка считал себя здоровым, попадают к доктору с отравлениями и сильными болями в печени и желудке. Для того, чтобы отлично отпраздновать, вовсе не стоит сильно злоупотреблять алкоголем. - Время от времени даже малозначительные количества алкоголя негативно оказывают влияние на работу всего организма. Все зависит от того, насколько вы адаптированы к перевариванию и выведению этанола. При недостаточной активности неких ферментов кишечного тракта, беспомощности печени даже малозначительные дозы этанола поражают поджелудочную железу и печень. После подобного приступа можно не выжить, либо остаться инвалидом до конца дней, - заявила специалист. Медики за столом советуют пить побольше минеральной воды. - Минеральная вода наладит пищеварение и сделает лучше выработку гастрина, содействующего обычной циркуляции крови и стимулирующего моторику кишечного тракта и секрецию. Предпочтение дайте "Столовой" минеральной воде. Еду тщательно пережевывайте и не торопитесь, - сказала Анастасия Меликова. Тем, кто страдает приобретенными болезнями желудочно-кишечного тракта, следует опасаться копченых, жирных и жареных яств. Тем, кто не способен отрешиться от вкусностей, доктора советуют есть понемногу, устраивая перерывы в приемах еды. - Лекарствами лучше запастись заблаговременно, особенно, если выезжаете за город либо в гости, пусть все будет под рукою, - подчеркнула медик. По возможности опасайтесь консервированных товаров, в частности, если это овощи и грибы домашнего изготовления. Не делайте покупок у случайных бабушек на остановке. Банки с солениями часто содержат страшный "ботулизм", который проявляется наисильнейшими отравлениями и сбоями работы всех органов. Внимательны будьте и при выборе алкогольных напитков. Покупайте алкоголь исключительно в больших магазинах. И самое главное - не смешивайте спиртные напитки. Даже самый наилучший коньяк вкупе с шампанским весьма разрушителен для здоровья. Выберете себе один вид напитка и пейте его понемногу до конца торжественного денька. - Любители пива должны знать, что смешивание пенного напитка с водкой и коньяком категорически неприемлимо – это прямой путь к спиртной интоксикации, - заявила врач. 50% госпитализаций в праздничные дни – это нарушения работы органов пищеварения, и оставшиеся 50% – обострения сердечно-сосудистых болезней. Лишние волнения, излишек алкоголя и смачная еда - все это провоцирует нарушения кровообращения и работы сердца. Так что, не теряйте бдительности, не перебарщивайте с алкоголем и едой. Во всем должна быть умеренность, помните об этом и тогда все у вас будет хорошо. Надира Коннова ФОТО: globallookpress < Предыдущая Следующая >