Захар Прилепин проведёт в Волгограде творческий вечер



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», писатель поставит моноспектакль «Ты чё такой похнюлый» по мотивам своего рассказа «Колёса». Актёр Михаил Сиворин выступит в роли простого могильщика, который ищет обыкновенное человеческое счастье. После трагикомедии все присутствующие смогут пообщаться с Прилепиным лично и узнать последние события из его творческой жизни.

В баре «Белая Лошадь» подтвердили планируемое мероприятие, добавив, что детали творческого вечера с Захаром Прилепиным будут известны сразу после Нового года.

Захар Прилепин — автор пяти романов, а также множества повестей и рассказов. Несколько произведений прозаика были экранизированы.

Прилепин является лауреатом премий Бориса Соколова, «Эврика», «Супер Нацбест», а также Всекитайской Международной Литературной премии. За роман «Грех» писатель был удостоен наградой «Национальный бестселлер».





Лилия Финько

Фото: официальный сайт Захара Прилепина