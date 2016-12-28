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|В новогоднюю ночь волгоградский электротранспорт будет работать по особому расписанию
|28.12.2016 14:28
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В ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года городской электротранспорт будет работать по «новогоднему» расписанию, которое было составлено с учетом проведения культурных мероприятий в центре города.
Дополнительные рейсы троллейбусов пройдут по следующим станциям:
ул. Порт-Саида ход Спартановка
Жилгородок
Обувная фабрика
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