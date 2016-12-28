В новогоднюю ночь волгоградский электротранспорт будет работать по особому расписанию Печать
28.12.2016 14:28

В новогоднюю ночь волгоградский электротранспорт будет работать по особому расписанию

МУП «Метроэлектротранс» пустит для волгоградцев дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года городской электротранспорт будет работать по «новогоднему» расписанию, которое было составлено с учетом проведения культурных мероприятий в центре города.

Дополнительные рейсы троллейбусов пройдут по следующим станциям:

ул. Порт-Саида ход Спартановка
№8 и 12 в 1:46, 2:26, 3:11, 3:57;

Дом Техники в Дом Техники ход ул. Землячки, Больничный Комплекс
№15 в 1:58, 2:40, 3:20, 3:54, 4:35;

ул. Комсомольская ход Тулака
№10 в 2:36, 3:32;

Больничный Комплекс
№15 в 2:37, 3:11, 4:00, 4:26;

пл. Куйбышева
№10 в 2:19 (до ЖД вокз.), 3:15 (до ЖД Вокз.), в 4:13 (до ДЦ), 4:52 (до ДЦ), 5:25;

Детский Центр
№8,12 в 1:40, 2:20, 3:05, 3:51, 4:35, 5:25 (до ЗКО), 5:41 (до ЗКО)
№ 10 в 2:01, 2:57, 3:55, 4:30, 5:08, № 15 в 1:51, 2:33, 3:13, 3:47, 4:30;

ЖД Вокзал
№10 в 2:43, 3:41;

ЗКО
№ 9 в 2:11, 2:52, 3:33, 4:14;

Спартановка
№8,12 в 0:48(до ДЦ), 1:28 (до ДЦ), 2:13(до ДЦ), 2:59(до ДЦ), 3:46 (до ДЦ)
№9 в 2:52, 3:33, 4:14 (до ДЦ), 4:41 (до ДЦ), 5:00, 5:17 (до ДЦ).

Дополнительные рейсы трамваев будут идти через следующие станции:

Детский Центр
№ 1 в 4:27
№2 в 1:56, 2:31, 3:05, 3:40, 4:35, 5:14
№4 в 1:54, 2:23, 2:55, 3:21, 3:50, 4:46
№10 в 1:50, 2:18, 3:12, 3:36, 4:12

Жилгородок
№10 в 2:34, 3:00, 3:55, 4:15, 4:57

Обувная фабрика
№4 в 2:39, 3:07, 3:42, 4:05, 4:33, 5:28

36 школа
№ 1:38, 2:14, 2:48, 3:23, 3:57, 4:50 (в Жилгородок), 5:00

Судоверфь
№11 в 0:56, 1:19, 1:42, 2:05, 2:28, 2:51, 3:13, 3:36, 3:58

Скоростной трамвай в новогоднюю ночь работать не будет. Последний транспорт уйдет от площади Чекистов в сторону ВгТЗ в 23.35, от «Ельшанки» до «Монолита» в 23.18. Движение по маршрутам возобновится в 6:00.

Юлия Соболева
Фото: МУП «Метроэлектротранс»

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