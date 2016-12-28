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|Как отличить грипп от простуды?
|28.12.2016 15:00
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Как же отличить грипп от обычной простуды и не дать болезни сломить себя?
Для начала нужно понять, что такой болезни, как простуда в медицинской терминологии нет. Однако под фразой «я простудился», все понимают, что человек заболел «каким-нибудь» ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).
Как правило, начало недомогания при ОРВИ — постепенное, при гриппе — спонтанное, развивающееся буквально за несколько часов.
Обычная простуда характеризуется отсутствием высокой температуры тела или же её незначительным повышением (редко выше 38°С). Грипп любит захватывать человека бурно во всех своих проявлениях. Так, при гриппе лихорадка проявляется у заболевшего в течение нескольких часов до 39-40°С и сохраняется до 5 дней.
Такие симптомы, как сильная головная боль, ломота в теле, боль при движении глаз, их покраснение и светобоязнь, непрекращающиеся в течении нескольких дней, присущи именно гриппу. Потеря аппетита, проблемы со стулом и ночные кошмары вкупе с бессонницей также могут сопровождать грипп.
А вот обильный насморк, сильная заложенность носа и боль в горле – стандартная визитная карточка обычной простуды.
Кашель и боли в груди характерны и для гриппа и для ОРВИ. Однако если в случае простуды кашель умеренный, то при гриппе больной просто изнывает от мучительного кашля. Боль за грудиной также явственно даёт от себе знать для заболевших гриппом.
Не стоит забывать и о других различиях этих болезней: в случае с гриппом, особенно если заниматься самолечением, высока вероятность получить серьёзные осложнения. А смерть от запущенного гриппа встречается в медицинской практике до сих пор. Главное в борьбе с гриппом — вовремя обратиться к врачу.
Такое внимание к своему самочувствию или состоянию близкого поможет быстро распознать болезнь, будь то грипп или ОРВИ, взять её под контроль и в полной мере насладиться морозными деньками.
Фото: globallookpress
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