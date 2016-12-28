Как отличить грипп от простуды?

Вместе с приближением Нового года во многих регионах страны, в том числе и в Волгоградской области, приближается масштабная эпидемия гриппа. В предновогодней суете, разрываясь между сдачей отчётов, корпоративами, а также покупкой подарков и приготовлением к застолью, легко пустить на самотёк начинающееся недомогание.

Казалось бы — пара деньков в обнимку с горячей кружкой чая с лимоном и мёдом должна поставить на ноги человека. Однако самая типичная простуда может оказаться серьёзным гриппом и уложить в постель любого, аккурат на зимние праздники. Как же отличить грипп от обычной простуды и не дать болезни сломить себя? Для начала нужно понять, что такой болезни, как простуда в медицинской терминологии нет. Однако под фразой «я простудился», все понимают, что человек заболел «каким-нибудь» ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Грипп, кстати, тоже входит в группу ОРВИ, однако это заболевание вызвано различными штаммами гриппа. Соответственно, и симптомы у этих болезней схожи, однако всё же существуют некоторые отличительные особенности. Как правило, начало недомогания при ОРВИ — постепенное, при гриппе — спонтанное, развивающееся буквально за несколько часов. Обычная простуда характеризуется отсутствием высокой температуры тела или же её незначительным повышением (редко выше 38°С). Грипп любит захватывать человека бурно во всех своих проявлениях. Так, при гриппе лихорадка проявляется у заболевшего в течение нескольких часов до 39-40°С и сохраняется до 5 дней. Такие симптомы, как сильная головная боль, ломота в теле, боль при движении глаз, их покраснение и светобоязнь, непрекращающиеся в течении нескольких дней, присущи именно гриппу. Потеря аппетита, проблемы со стулом и ночные кошмары вкупе с бессонницей также могут сопровождать грипп. А вот обильный насморк, сильная заложенность носа и боль в горле – стандартная визитная карточка обычной простуды. Кашель и боли в груди характерны и для гриппа и для ОРВИ. Однако если в случае простуды кашель умеренный, то при гриппе больной просто изнывает от мучительного кашля. Боль за грудиной также явственно даёт от себе знать для заболевших гриппом. Если у больного упадок сил, быстрая утомляемость, слабость и общее недомогание сохраняется в течение 2-3 недель, это говорит о наличии перенесённого гриппа. Не стоит забывать и о других различиях этих болезней: в случае с гриппом, особенно если заниматься самолечением, высока вероятность получить серьёзные осложнения. А смерть от запущенного гриппа встречается в медицинской практике до сих пор. Главное в борьбе с гриппом — вовремя обратиться к врачу. Такое внимание к своему самочувствию или состоянию близкого поможет быстро распознать болезнь, будь то грипп или ОРВИ, взять её под контроль и в полной мере насладиться морозными деньками.

Лилия Финько Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >