Есть ли шанс перед Новым годом устроиться на работу?

Считается, что в конце декабря наступает «"мертвый сезон" на рынке труда, который длится вплоть до середины января. Якобы сотрудники отдела кадров уже исчерпали лимит вакансий, бюджета и вообще с головой ушли в подготовку к новогодним праздникам. Всё не так. Спешим развеять некоторые заблуждения. Рынок труда живет по своим законам: то периоды затишья, то фазы оживления. Учитывать эти закономерности при поисках нового места работы полезно каждому. Традиционно читается, что в конце декабря до середины января наступает "мертвый сезон", когда рекрутеры и кадровики только тем и заняты, что украшают офисные елки и не обращают внимания на входящую почту. Корреспондент "СоцИнформБюро" поинтересовался у представителей кадровых служб крупных компаний, какова у них сегодня ситуация с подбором персонала. По словам Надежды Ненашевой, менеджера по кадрам крупного торгового предприятия, сейчас соискателям стоит активизироваться. - Думаю, что сейчас не стоит прекращать поиск работы, а, наоборот, стоит активизироваться. Последние дни декабря и послепраздничные недели – это просто отличное время устроиться на работу, так как конкуренция на рынке труда существенно снижается из-за того, что многие откладывают поиск работы, и, следовательно, шансы наиболее активных и упорных соискателей возрастают. Сейчас мы набираем продавцов-консультантов. И если раньше мы предъявляли к кандидатам определенные требования, например, наличие опыта работы с непродовольственными товарами от 1 года, то сейчас мы готовы снижать свои требования к кандидатам, рассматриваем соискателей с меньшим опытом работы или с опытом работы в смежных областях. Получается, что соискатели с недостаточной квалификацией и опытом работы могут претендовать на более выгодные предложения по сравнению с любым другим периодом, - отметила Надежда Ненашева. Начальник отдела кадров ЗАО "Агент" Ксения Баранова считает, что замирание деловой активности перед новогодними праздниками - это иллюзия. - Существует множество сфер бизнеса и направлений деятельности, в которых наибольшая активность наблюдается именно в предпраздничные и праздничные дни. Лидеры в этом деле, безусловно, торговля, клиентская поддержка, логистика, туризм и пр. Поэтому это совершенно естественно, что в предновогодние дни, когда большинство населения занято поиском подарков и составлением ежегодных отчетов, кадровики указанных организацией решают иную задачу – где найти грамотный и подготовленный персонал для эффективной работы. Однако в Новый год требуются не только временные работники. Ведь наступление некой даты по календарю вовсе не означает прекращения всякой работы на предприятии и не отменяет необходимости поиска, например, инженера-технолога. Подбор персонала – процесс перманентный, другое дело, что перед любыми праздниками снижается активность самих соискателей, т.к. создается иллюзия, что деловая активность замирает. В нашей организации это, безусловно, не так. Ближе к Новому году (как впрочем, и к лету) мы активно привлекаем претендентов на вакансии "оператор службы поддержки", "курьер", "водитель". Многие из пришедших на временную работу после праздников остаются у нас на постоянной основе или переводятся в другие отделы. Я не считаю целесообразным откладывать поиски работы на следующий календарный год. Наоборот, свежее резюме будет выгодно выделяться среди своих необновляемых собратьев на кадровых порталах. Кроме того, соискателю, устроившемуся на работу под занавес года, будет легче влиться в коллектив из-за сопутствующей празднику атмосферы, проще адаптироваться в нем и начать новую жизнь в новом году. Единственное, что можно посоветовать кандидату, ищущему работу в предновогодней суете – это попытаться завершить все переговоры с компанией до наступления длинных каникул, так как разорванные по времени встречи в отделе кадров или с линейным руководителем могут помешать составлению целостной картины о вас как о профессионале. Сотрудникам же отдела кадров я рекомендую не отчаиваться, даже если кажется, что все кандидаты "ушли под воду". Наоборот, на поверхности остались самые упорные и трудолюбивые, а ведь именно таких мы всегда и пытаемся найти. Менеджер по подбору персонала одной из сотовых компаний Светлана Куликова отметила, что менеджеры по продажам востребованы перед Новым годом также, как в любое другое время. - Традиционно перед Новым годом менеджеру по персоналу сложнее найти людей на открытые вакансии, поскольку ощущается уменьшение числа желающих устроиться на работу. К сожалению, часто у соискателей в канун праздников настроение такое: лучше я сейчас отдохну, а на работу пойду устраиваться после Нового года. А ведь менеджеры по продажам востребованы перед Новым годом также, как в любое другое время. Кроме того, предновогодняя потребительская лихорадка – отличный способ заработать на продажах. Продавец-консультант работает на результат, то есть получает процент от стоимости проданного товара. Поскольку в конце декабря продажи увеличиваются, соответственно, и зарплата продавцов вырастает вдвое. Да, за предновогодней гонкой последуют незначительный спад продаж, но к середине января спрос восстановится, поскольку сотовая связь всегда востребована. 33-летняя волгоградка Ирина К. рассказала корреспонденту "СоцИнформБюро", что ей удалось в первых числах декабря устроиться на работу в компанию, название которой приводит в трепет большую часть волгоградцев. - Я случайно наткнулась на объявление и решила ради интереса пойти на собеседование. Я даже не смела и мечтать, что меня возьмут на эту работу. После переговоров и тестирования мне сообщили, что я прошла и с 1 декабря могу приступать к работе. В канун Нового года компания преподнесла мне, как маме двоих малышей, новогодние подарки и я уже побывала на праздничном корпоративе, устроенном дирекцией фирмы. Поэтому, тем, кто ищет работу, хочу пожелать не откладывать на потом, а пытаться делать это "здесь и сейчас" и тогда все получится, - поделилась Ирина. Итак, соберитесь для финального рывка и сделайте себе самый важный подарок на Новый год: новую и по совместительству — любимую — работу! Надира Коннова Следующая >