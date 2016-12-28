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|Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
|28.12.2016 15:55
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Вчера аппарат губернатора Волгоградской области разместил на официальном сайте государственных закупок заявку на приобретение цветочной продукции на общую сумму в 249 962 рубля.
Согласно размещенной документации, на средства областного бюджета будет закуплено 10 букетов из роз, 1300 гвоздик, 750 роз, 20 цветочных композиций с ранункулюсами и 6 корзин с цветами. Каждая корзина обойдется областной казне в 5 тысяч рублей.
Кроме этого к цветам будут приложены зелень, целофановая упаковка и вазы с флористической пеной.
Отметим, что в в документации не указано, для чего и кому предназначаются свежие букеты из роз и ранункулюсов.
Напомним, что на прошлой неделе администрация области разместила заявку на покупку шоколада и мармелада, стоимостью больше 250 тысяч рублей.
Юлия Соболева
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