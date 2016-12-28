Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей Печать
28.12.2016 15:55

Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей

Администрация Волгоградской области разместила заявку на покупку гвоздик, роз и ранункулюсов.

Вчера аппарат губернатора Волгоградской области разместил на официальном сайте государственных закупок заявку на приобретение цветочной продукции на общую сумму в 249 962 рубля.

Согласно размещенной документации, на средства областного бюджета будет закуплено 10 букетов из роз, 1300 гвоздик, 750 роз, 20 цветочных композиций с ранункулюсами и 6 корзин с цветами. Каждая корзина обойдется областной казне в 5 тысяч рублей.

Кроме этого к цветам будут приложены зелень, целофановая упаковка и вазы с флористической пеной.

Отметим, что в в документации не указано, для чего и кому предназначаются свежие букеты из роз и ранункулюсов.

Напомним, что на прошлой неделе администрация области разместила заявку на покупку шоколада и мармелада, стоимостью больше 250 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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