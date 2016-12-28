На Самарском путепроводе открыты для проезда все полосы Печать
28.12.2016 17:41

На Самарском путепроводе открыты для проезда все полосы

Ремонтные работы по замене дорожного полотна на путепроводе завершены.

Сегодня на Самарском путепроводе запустили движение по всем закрытым ранее дорожным полосам. Проверить качество нового полотна на путепровод прибыл губернатор Андрей Бочаров.

- Как и обещали водителям, до конца 2016 года пустили движение по всем полосам, — отметил глава региона.

Напомним, что реконструкция путепровода началась летом 2016 года. На данный момент на участке заменили деформационный швы, уложили гидроизоляцию, защиту из бетона и несколько слоев нового покрытия.

Однако на этом ремонт путепровода не завершится. Подрядной организации еще предстоит обновить освещение, водоотводы и лестничные марши. Полностью объект должен быть сдан к маю 2017 года.

Также в следующем году планируется изменение схемы движения на Самарском разъезде.

- В первом квартале окончательно со специалистами проработаем вопрос организации движения на Самарском разъезде и реализуем решения в первой половине 2017 года. Схему надо проработать комплексно, чтобы обеспечить пропускную способность и безопасность движения, — пояснил Андрей Бочаров.

Отметим, что на Комсомольском путепроводе, который также недавно был отремонтирован, со следующей неделе будет открыта пешеходная зона.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгоградской области

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