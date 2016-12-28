На Самарском путепроводе открыты для проезда все полосы

Сегодня на Самарском путепроводе запустили движение по всем закрытым ранее дорожным полосам. Проверить качество нового полотна на путепровод прибыл губернатор Андрей Бочаров.

- Как и обещали водителям, до конца 2016 года пустили движение по всем полосам, — отметил глава региона.

Напомним, что реконструкция путепровода началась летом 2016 года. На данный момент на участке заменили деформационный швы, уложили гидроизоляцию, защиту из бетона и несколько слоев нового покрытия.

Однако на этом ремонт путепровода не завершится. Подрядной организации еще предстоит обновить освещение, водоотводы и лестничные марши. Полностью объект должен быть сдан к маю 2017 года.

Также в следующем году планируется изменение схемы движения на Самарском разъезде.

- В первом квартале окончательно со специалистами проработаем вопрос организации движения на Самарском разъезде и реализуем решения в первой половине 2017 года. Схему надо проработать комплексно, чтобы обеспечить пропускную способность и безопасность движения, — пояснил Андрей Бочаров.

Отметим, что на Комсомольском путепроводе, который также недавно был отремонтирован, со следующей неделе будет открыта пешеходная зона.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области