ВИЧ-инфицированную женщину обязали обследовать годовалую дочь



Соответствующий иск от медицинского учреждения был подан после того, как женщина отказалась обследовать свою годовалую дочь на наличие ВИЧ-инфекции.

Женщине поставили страшный диагноз два года назад, однако она решительно заявила, что такой болезни не существует. После рождения дочери молодую мать несколько раз посещали сотрудники центра в попытке убедить её начать лечение, а также обследовать дочь. Однако женщина в том же духе сообщала о своей позиции насчёт существования СПИДа.

Более того, вскоре ВИЧ-инфицированная написала заявление в прокуратуру, обвинив визитёров в геноциде.

Центр СПИДа в ответ на обвинения потребовал через суд признать действия молодой матери противозаконными и обязать её обеспечить обследование, диспансерное наблюдение и, в случае надобности, лечение ребёнка. В медучреждении уверены, что инфицированная мать создала реальную угрозу заражения рдевочки до и после её рождения.

В результате дела суд удовлетворил иск центра по всем пунктам.

Между тем, случай отрицания женщины не единичен. В последние годы в России набирает популярность так называемое ВИЧ-диссидентство.

ВИЧ-диссиденты отрицают существование вируса, считая его выдумкой фармацевтических компаний. Примечательно, что представители течения часто распространяют идеи о фармацевтическом заговоре и мистификации вируса через семинары и вебинары, за которые берут немалые деньги.

ВИЧ-диссидентство может привести к тяжёлым последствиям, в частности, к стремительному распространению вируса, а также неизбежной гибели маленьких детей, которые были заражены от своих радикально настроенных родителей и не получали никакой медицинской помощи.

По данным исследования благотворительного фонда "Свеча", на настоящий момент в России появилось уже более 15 тысяч ВИЧ-диссидентов.

Глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский уверен, что Россия находится на пороге генерализованной эпидемии ВИЧ. По словам Покровского, сейчас в стране около 1,5 миллиона россиян являются носителями этого вируса и 240 тысяч инфицированных уже умерли.

Лилия Финько

Фото: globallookpress