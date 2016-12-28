Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района
Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделе....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|ВИЧ-инфицированную женщину обязали обследовать годовалую дочь
|28.12.2016 17:46
|
Женщине поставили страшный диагноз два года назад, однако она решительно заявила, что такой болезни не существует. После рождения дочери молодую мать несколько раз посещали сотрудники центра в попытке убедить её начать лечение, а также обследовать дочь. Однако женщина в том же духе сообщала о своей позиции насчёт существования СПИДа.
Более того, вскоре ВИЧ-инфицированная написала заявление в прокуратуру, обвинив визитёров в геноциде.
Центр СПИДа в ответ на обвинения потребовал через суд признать действия молодой матери противозаконными и обязать её обеспечить обследование, диспансерное наблюдение и, в случае надобности, лечение ребёнка. В медучреждении уверены, что инфицированная мать создала реальную угрозу заражения рдевочки до и после её рождения.
В результате дела суд удовлетворил иск центра по всем пунктам.
Между тем, случай отрицания женщины не единичен. В последние годы в России набирает популярность так называемое ВИЧ-диссидентство.
ВИЧ-диссиденты отрицают существование вируса, считая его выдумкой фармацевтических компаний. Примечательно, что представители течения часто распространяют идеи о фармацевтическом заговоре и мистификации вируса через семинары и вебинары, за которые берут немалые деньги.
ВИЧ-диссидентство может привести к тяжёлым последствиям, в частности, к стремительному распространению вируса, а также неизбежной гибели маленьких детей, которые были заражены от своих радикально настроенных родителей и не получали никакой медицинской помощи.
По данным исследования благотворительного фонда "Свеча", на настоящий момент в России появилось уже более 15 тысяч ВИЧ-диссидентов.
Глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский уверен, что Россия находится на пороге генерализованной эпидемии ВИЧ. По словам Покровского, сейчас в стране около 1,5 миллиона россиян являются носителями этого вируса и 240 тысяч инфицированных уже умерли.
Лилия Финько
Фото: globallookpress
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:46
ВИЧ-инфицированную женщину обязали обследовать годовалую дочь
-
17:41
На Самарском путепроводе открыты для проезда все полосы
-
16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
15:55
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
15:18
Есть ли шанс перед Новым годом устроиться на работу?
-
15:00
Как отличить грипп от простуды?
-
14:28
В новогоднюю ночь волгоградский электротранспорт будет работать по особому расписанию
-
13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
12:03
Захар Прилепин проведёт в Волгограде творческий вечер
-
11:53
Предновогодние советы докторов
-
11:35
Скрывавшийся должник и судебный пристав случайно встретились в магазине
Самое читаемое
-
16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
-
10:25
В Советском районе дважды сбили пешехода
Последние комментарии
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Бочаров бабам своим подарит. Настоящий полковник >>
-
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
Один из них - водитель !!! >>
-