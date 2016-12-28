Волгоградцы встретят Новый год без холода и снега

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на портал "Яндекс. Погода", Новый 2017 год волгоградцы встретят при температуре воздуха -2... -3 ºС. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь будет относительно тепло. 31 декабря в городе ожидается -2... -3 ºС, осадки не прогнозируются. Зато они возможны накануне, 30 декабря.

1 января и вовсе может потеплеть до 0ºС. К вечеру первого дня 2017 года возможен небольшой снег, переходящий в дождь.

2 и 3 января будет еще теплее – +2 ºС, также возможны осадки в виде снега с дождем.

А вот уже 4 января ожидается резкое похолодание. Ночью температура опустится до -8ºС, а днем снова поднимется до 0ºС. 5 января ночью градусник будет показывать 16 градусов со знаком минус, днем 11 градусов мороза. 6 января синоптики прогнозируют -6...-13ºС.

На Рождество Христово днем потеплеет до + 1. В этот день возможен небольшой дождь. Потом три дня будет яркое солнце и +2...+3ºС.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress