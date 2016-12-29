5 причин не праздновать Новый год Печать
29.12.2016 02:42

5 причин не праздновать Новый год

Буквально через три дня Новый год, а все уже, наверное, месяц как участвуют в предпраздничном забеге и всё не могут прийти к финишу. Между тем, мандраж наступающего праздника вызывает у тебя тошноту не хуже, чем угрюмое похмелье первоянварским утром.


Ты чувствуешь: запал не тот, настроения нет, в глазах рябит от вездесущих гирлянд, а в ушах отзываются эхом вопросы окружающих: ну а ты как? А где? А с кем? А в чём? И это всё про него — про Новый год.

В какой-то момент ты тоже поддаёшься чувству общественной радости, но только из-за того, что ты наконец сможешь выспаться и не увидишь коллег почти полторы недели.

Больше причин для твоей радости нет, ведь каждый год одно и тоже: в то время суток, когда твои мешки под глазами особенно набухают и начинается беспрестанная зевота, ты должен изо всех сил сохранять торжественную бодрость духа. Также, как и изо всех сил стараться дослушать и осмыслить новогоднее поздравление президента дальше его вступительных слов «Этот год был непростым».

Потом бьют куранты, ты пьёшь, ешь, зажигаешь со второй попытки бенгальскую свечу, опять пьёшь, кричишь в никуда что-то вроде «У-у-у! С Новым годом!» и даже порываешься загадать желание. Но вовремя останавливаешься — они всё равно у тебя никогда не сбываются. Неужели ты снова хочешь пройти через этот круговорот этого лицедейства?

Пока ты судорожно ищешь ответ на вопрос, предлагаем тебе спасение в виде пяти аргументов, благодаря которым ты сможешь непоколебимо отказаться от празднования Нового года.

1. Экономия денег

Вот эти всенепременные баночки с икрой, ананасы, шпроты, холодец... Кому они нужны? Только тому, кому нужно доказать твою состоятельность. А ты ведь на самом деле легко можешь прожить без икры, и без оливье, и без шпрот. Ведь прожил же остальные 364 дня и не умер.

Тоже самое касается напитков. Зачем употреблять жутко дорогой алкоголь, когда ты тащишь на себе годовую усталость, у тебя авитаминоз, перенесённая ангина и дёргается левый глаз от сдачи квартальных отчётов? Ты прекрасно можешь найти повод выпить в любое другое удобное время, а не только в новогоднюю ночь.

А сколько нужно потратить на подарки? Всё-всё, перестали, только, пожалуйста, успокой свой левый глаз!

Не трать ни копейки, не пускай слюну на манящие скидки, вкусные деликатесы и подарки для близких. Близкие не отвернутся, не получив подарок. И тебе это не нужно. Приди домой. Выпей чаю. Съешь вчерашние макароны. Ложись спать.

Отметить Новый год

2. Экономия нервов

Ты блуждаешь по магазинам в поисках подходящей банки горошка. И, естественно, после празднования понимаешь, что вкус горошка не внёс бы серьёзных корректив к твоему новогоднему настроению и самочувствию. Но нервы уже оставлены там, среди стеллажей с консервами.

А сколько нужно истребить нервных клеток в лихорадочном выборе подарков? Ты напряжённо вспоминаешь вкусы, хобби, привычки и приметы своих близких. И ведь обязательно найдётся тот, у кого, якобы, есть всё и, якобы, ему ничего не надо. И ты начинаешь ломать голову, как первокурсник на матанализе.

А с женщинами вообще беда. Здесь даже полный курс матанализа не поможет. Тебе кажется, что у женщин действительно уже всё есть, но при этом им всё равно что-то надо... И ты напрягаешь извилины, бегаешь из отдела в отдел, стоишь в очередях, в толкучке, где обязательно закричит чей-нибудь ребёнок или кто-нибудь невыносимо раздражающе засмеётся. Это действительно стоит твоих нервов?

Обойдись без походов по магазинам. Они расшатывают твою сентиментальную нервную систему. Твои близкие не отвернутся, не получив... Это уже было выше, а ты, в общем, понял. Просто ложись спать.

3. Сохранение здоровья

Зачем тебе гробить своё здоровье на непонятно кем и зачем устроенную традицию? Правильно, незачем. Ты ведь знаешь, что твоя печенка уже давно шалит. Вот это оливье, холодец, алкоголь... И всё поглощается в то время, когда твой организм буквально должен спать. Помнишь его крики о помощи каждое первого января?

Не вздумай употреблять жирное, копчёное, спиртное. И вообще всё, что может показаться вкусным и праздничным. Утром первого января встань пораньше, сделай воздушный омлет с томатами. Хотя нет, омлет с томатами — это как-то по-праздничному. Лучше доешь позавчерашние макароны. Выпей чаю. Улыбнись себе, потому что ты молодец. Выйди на улицу. Видишь — вокруг ни души, а ты свежий и трезвый. Зайди в местный продуктовый павильон, удиви продавщицу Люсю, попросив пачку макарон.

4. Воспоминания

Ты помнишь, как ты праздновал прошлый год? А позапрошлый? А позапозапрошлый? Они все одинаковые как под копирку. Ты каждый раз отрабатываешь стандартный алгоритм действий: суета — застолье — веселье — похмелье. Если ты на этот раз откажешься отмечать Новый год, у тебя будут оригинальные воспоминания. Ранний сон, не первой свежести макароны, как и удивлённое лицо Люси... Согласись, такое забыть нелегко.

Новый год

5. Ты — особенный

Да, да, это про тебя. Ты давно подозревал, что ты - особенный. Может ты и любишь петь песни Лепса в караоке, ездишь каждый год в Лазаревское и трудишься обычным менеджером. Но окружающие иногда кидают на тебя удивлённо-восхищённые взгляды: «Какая яркая личность!» «Вот это талант!» «Да тут не талант, а талантище!..». Ну ладно, всё, помечтали и хватит.

В общем, ты не такой, как все. А раз так, почему ты тогда должен впадать в эту массовую истерию, как и остальные десятки миллионов россиян? Ты из их числа? Тогда ничего не празднуй. Ломай систему! 31 декабря ложись спать пораньше с чувством собственного достоинства и гордости. Утром ты проснёшься счастливым. Хотя, может и нет.

Такие не лишённые оснований доводы обязательно настроят тебя на правильное осмысление предстоящего праздника. Главное, быть готовым к началу новой поры в твоей жизни и не слушать бесполезных советов.

Аля Кукеева

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