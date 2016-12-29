Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района
Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделе....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|5 причин не праздновать Новый год
|29.12.2016 02:42
|
В какой-то момент ты тоже поддаёшься чувству общественной радости, но только из-за того, что ты наконец сможешь выспаться и не увидишь коллег почти полторы недели.
Больше причин для твоей радости нет, ведь каждый год одно и тоже: в то время суток, когда твои мешки под глазами особенно набухают и начинается беспрестанная зевота, ты должен изо всех сил сохранять торжественную бодрость духа. Также, как и изо всех сил стараться дослушать и осмыслить новогоднее поздравление президента дальше его вступительных слов «Этот год был непростым».
Потом бьют куранты, ты пьёшь, ешь, зажигаешь со второй попытки бенгальскую свечу, опять пьёшь, кричишь в никуда что-то вроде «У-у-у! С Новым годом!» и даже порываешься загадать желание. Но вовремя останавливаешься — они всё равно у тебя никогда не сбываются. Неужели ты снова хочешь пройти через этот круговорот этого лицедейства?
Пока ты судорожно ищешь ответ на вопрос, предлагаем тебе спасение в виде пяти аргументов, благодаря которым ты сможешь непоколебимо отказаться от празднования Нового года.
1. Экономия денег
Вот эти всенепременные баночки с икрой, ананасы, шпроты, холодец... Кому они нужны? Только тому, кому нужно доказать твою состоятельность. А ты ведь на самом деле легко можешь прожить без икры, и без оливье, и без шпрот. Ведь прожил же остальные 364 дня и не умер.
Тоже самое касается напитков. Зачем употреблять жутко дорогой алкоголь, когда ты тащишь на себе годовую усталость, у тебя авитаминоз, перенесённая ангина и дёргается левый глаз от сдачи квартальных отчётов? Ты прекрасно можешь найти повод выпить в любое другое удобное время, а не только в новогоднюю ночь.
А сколько нужно потратить на подарки? Всё-всё, перестали, только, пожалуйста, успокой свой левый глаз!
Не трать ни копейки, не пускай слюну на манящие скидки, вкусные деликатесы и подарки для близких. Близкие не отвернутся, не получив подарок. И тебе это не нужно. Приди домой. Выпей чаю. Съешь вчерашние макароны. Ложись спать.
Ты блуждаешь по магазинам в поисках подходящей банки горошка. И, естественно, после празднования понимаешь, что вкус горошка не внёс бы серьёзных корректив к твоему новогоднему настроению и самочувствию. Но нервы уже оставлены там, среди стеллажей с консервами.
А сколько нужно истребить нервных клеток в лихорадочном выборе подарков? Ты напряжённо вспоминаешь вкусы, хобби, привычки и приметы своих близких. И ведь обязательно найдётся тот, у кого, якобы, есть всё и, якобы, ему ничего не надо. И ты начинаешь ломать голову, как первокурсник на матанализе.
А с женщинами вообще беда. Здесь даже полный курс матанализа не поможет. Тебе кажется, что у женщин действительно уже всё есть, но при этом им всё равно что-то надо... И ты напрягаешь извилины, бегаешь из отдела в отдел, стоишь в очередях, в толкучке, где обязательно закричит чей-нибудь ребёнок или кто-нибудь невыносимо раздражающе засмеётся. Это действительно стоит твоих нервов?
Обойдись без походов по магазинам. Они расшатывают твою сентиментальную нервную систему. Твои близкие не отвернутся, не получив... Это уже было выше, а ты, в общем, понял. Просто ложись спать.
3. Сохранение здоровья
Зачем тебе гробить своё здоровье на непонятно кем и зачем устроенную традицию? Правильно, незачем. Ты ведь знаешь, что твоя печенка уже давно шалит. Вот это оливье, холодец, алкоголь... И всё поглощается в то время, когда твой организм буквально должен спать. Помнишь его крики о помощи каждое первого января?
Не вздумай употреблять жирное, копчёное, спиртное. И вообще всё, что может показаться вкусным и праздничным. Утром первого января встань пораньше, сделай воздушный омлет с томатами. Хотя нет, омлет с томатами — это как-то по-праздничному. Лучше доешь позавчерашние макароны. Выпей чаю. Улыбнись себе, потому что ты молодец. Выйди на улицу. Видишь — вокруг ни души, а ты свежий и трезвый. Зайди в местный продуктовый павильон, удиви продавщицу Люсю, попросив пачку макарон.
4. Воспоминания
Да, да, это про тебя. Ты давно подозревал, что ты - особенный. Может ты и любишь петь песни Лепса в караоке, ездишь каждый год в Лазаревское и трудишься обычным менеджером. Но окружающие иногда кидают на тебя удивлённо-восхищённые взгляды: «Какая яркая личность!» «Вот это талант!» «Да тут не талант, а талантище!..». Ну ладно, всё, помечтали и хватит.
В общем, ты не такой, как все. А раз так, почему ты тогда должен впадать в эту массовую истерию, как и остальные десятки миллионов россиян? Ты из их числа? Тогда ничего не празднуй. Ломай систему! 31 декабря ложись спать пораньше с чувством собственного достоинства и гордости. Утром ты проснёшься счастливым. Хотя, может и нет.
Такие не лишённые оснований доводы обязательно настроят тебя на правильное осмысление предстоящего праздника. Главное, быть готовым к началу новой поры в твоей жизни и не слушать бесполезных советов.
Аля Кукеева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
02:42
5 причин не праздновать Новый год
-
02:30
Женская сборная России по хоккею готовится к «Nations Cup»
-
28.12.2016 19:58
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
-
28.12.2016 19:05
Волгоградцы встретят Новый год без холода и снега
-
28.12.2016 19:01
Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие
-
28.12.2016 17:46
ВИЧ-инфицированную женщину обязали обследовать годовалую дочь
-
28.12.2016 17:41
На Самарском путепроводе открыты для проезда все полосы
-
28.12.2016 16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
28.12.2016 15:55
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
28.12.2016 15:18
Есть ли шанс перед Новым годом устроиться на работу?
-
28.12.2016 15:00
Как отличить грипп от простуды?
-
28.12.2016 14:28
В новогоднюю ночь волгоградский электротранспорт будет работать по особому расписанию
-
28.12.2016 13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
28.12.2016 13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
Самое читаемое
-
28.12.2016 19:58
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
-
28.12.2016 16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
28.12.2016 13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
28.12.2016 13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
28.12.2016 12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
-
28.12.2016 12:51
Автомобилист спрыгнул с моста Волжской ГЭС
-
28.12.2016 11:17
СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над медведем в Якутии
Последние комментарии
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Бочаров бабам своим подарит. Настоящий полковник >>
-
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
-
Уроды. Самое нейтральное , что можно сказать. А дальше пи-пеи-пи. Пи.....сы.. Выеб...ки. Франция ... >>
-
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
Проститутка >>
-
-
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
Один из них - водитель !!! >>
-
-
Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие
-
Правильное предложение >>
-