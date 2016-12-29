Волгоградцы устроили новогодний флешмоб



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», подготовка к флешмобу началась за день до начала самой акции. Несколько десятков автомобилистов откликнулись на предложение собраться и выстроить на одной из площадок города новогоднюю фигуру.

Стоит отметить, что мероприятие поддержали не только автомлюбители, но и другие волгоградцы, оценив задумку организаторов и выжидая публикации фотографий в Сети. Съёмку новогоднего символа производили с неба.

- Не организовано всё. Приехал в 21.30, проторчал до 23.30, и построена одна звезда... Уехал спать, - прокомментировал задержку Алексей О.

- Организаторы, если не умеете, не беритесь! Мы с мужем заранее подтвердили участие в флешмобе. Подъехали на парковку, и нас почему-то не оказалось в списке! Очень обидно, уехали ни с чем, - поделилась Екатерина М.

Около 00:30 фигура из автомобилей всё-таки выстроилась. Однако ёлка, именно её создали автолюбители, не устроила ни самих участников, ни интернет-пользователей. Многие посчитали её неказистой. Кто-то сетовали на недостаток места на парковке и отсутствие опыта.

Впрочем, автомобилисты не растерялись и тут же выстроили новый вариант, который оказался гораздо лучше. Так, всеобщими усилиями появился главный символ предстоящего праздника — отличная ёлка с горящей подписью VLG.

- Ребята молодцы! Всем спасибо, кто организовал и рулил на месте! Атмосфера супер, - призналась Ольга С.

- Не зря морозились, отлично получилось. Благодарю всех тех, кто выстоял до конца, - написал Алексей С.

- Спасибо всем за терпение! Мы старались, - сообщил один из участников Лёша Б.

- Наша ёлочка самая классная. Вы все молодцы. С Наступающим Новым годом и Рождеством, - поздравила флешмобчиков одна из пользователей.

Таким образом, уставшие и замёрзшие, но выдержившие все «испытания» участники и организатора акции уверенно дошли до конца. А это значит, что волгоградцы не растеряли прославленную стойкость и дух единства.



Аля Кукеева

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"