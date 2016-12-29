С 1 января в Волгограде изменится расписание пригородных поездов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 1 января по просьбам пассажиров будет изменено расписание.

С 1 января перестанут курсировать следующие электрички:

№ 6806 Петров Вал – Качалино, совершающий отправление в 14:17 и обратный Качалино – Петров Вал, совершающий отправление в 8:47.

С 8 января будут назначены новые поезда, следующие во все дни недели кроме субботы:

№ 6493 Качалино – Арчеда, отправление которого будет осуществляться в 18:54.

№ 6811 Волгоград-1 – Качалино, который будет отходить от станции в 17:23. И № 6813 Качалино – Петров Вал. Отправление в 19:04.

В субботу отправление поезда № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет осуществляться в 17:23.

С 9 января 2017 года во все дни недели за исключением воскресенья назначаются пригородные поезда

№ 6494 Арчеда – Качалино, отправление со ст. Арчеда в 4:50.

№ 6812 Петров Вал – Качалино, отправление со ст. Петров Вал в 4:14.

№ 6814 Качалино – Волгоград-1, отправление со ст. Качалино в 6:35.

По воскресеньям поезд № 6810 Арчеда – Волгоград-1 будет курсировать со ст. Арчеда в 4:58.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress