Волгоградцы почтут память погибших в декабрьских терактах Печать
29.12.2016 11:52

Траурные митинги в Волгограде

Сегодня и в пятницу в Волгограде состоятся траурные митинги по погибшим в двух терактах, которые случились 29 и 30 декабря 2013 года.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Администрации Волгограда, сегодня в 12:30 около здания железнодорожного вокзала соберутся родные и близкие тех, чья жизнь трагически оборвалась 29 декабря 2013 года. На траурный митинг придут также жители Волгограда, представители органов власти, общественных организаций.

Теракт на вокзале Волгоград

В тот страшный день в 12:45 в здании железнодорожного вокзала прогремел мощный взрыв. Этот теракт унёс жизни 18 человек. Ранения получили около 40 человек. Среди жертв были взрослые и дети, волгоградцы и гости города, а также сотрудники полиции и ОАО «РЖД».

Не успев отойти от шока, волгоградцы получили новый удар: буквально на следующее утро в 08:25 в Дзержинском районе города взорвался троллейбус. Транспорт буквально разворотило на куски металла. В результате страшного взрыва погибло 16 человек, 20 — получили ранения. В этот ранний час пассажиры троллейбуса спешили на работу и учёбу, везли детей в детские сады и на ёлки.

Теракт в троллейбусе Волгоград

Позднее, в память о трагедии на улице Качинцев был установлен мемориальный знак «Памяти жертв террористического акта 30 декабря 2013 года».

Завтра в 11:00 здесь состоится траурный митинг. Участники траурного мероприятия почтут память погибших и вспомнят те чудовищные события, навсегда изменившие историю современного Волгограда.

 

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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