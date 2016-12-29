Уголовное дело Олега Михеева передано в суд Советского района
Генпрокуратура завершила рассмотрение дела о «Волгопромбанке» экс-руководителя волгоградского отделе....
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
На сегодняшнем заседании Гордумы Волгограда Андрей Бочаров предложил рассмотреть вопрос о повышении ....
|Волгоградцы почтут память погибших в декабрьских терактах
|29.12.2016 11:52
|
Не успев отойти от шока, волгоградцы получили новый удар: буквально на следующее утро в 08:25 в Дзержинском районе города взорвался троллейбус. Транспорт буквально разворотило на куски металла. В результате страшного взрыва погибло 16 человек, 20 — получили ранения. В этот ранний час пассажиры троллейбуса спешили на работу и учёбу, везли детей в детские сады и на ёлки.
Завтра в 11:00 здесь состоится траурный митинг. Участники траурного мероприятия почтут память погибших и вспомнят те чудовищные события, навсегда изменившие историю современного Волгограда.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:52
Волгоградцы почтут память погибших в декабрьских терактах
-
11:26
С 1 января в Волгограде изменится расписание пригородных поездов
-
10:50
Небезопасное использование обогревателя привело к смертельному пожару
-
10:29
В Дубовском районе водитель автобуса вылетел на «встречку» под колеса грузовика
-
10:25
Волгоградцы устроили новогодний флешмоб
-
05:29
Евгений Кузьмин продлил контракт с РФС
-
02:42
5 причин не праздновать Новый год
-
02:30
Женская сборная России по хоккею готовится к «Nations Cup»
-
28.12.2016 19:58
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
-
28.12.2016 19:05
Волгоградцы встретят Новый год без холода и снега
-
28.12.2016 19:01
Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие
-
28.12.2016 17:46
ВИЧ-инфицированную женщину обязали обследовать годовалую дочь
-
28.12.2016 17:41
На Самарском путепроводе открыты для проезда все полосы
-
28.12.2016 16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
Самое читаемое
-
10:50
Небезопасное использование обогревателя привело к смертельному пожару
-
10:29
В Дубовском районе водитель автобуса вылетел на «встречку» под колеса грузовика
-
28.12.2016 19:58
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
-
28.12.2016 16:26
Виновник смертельного ДТП на Чекистов пытался оспорить приговор
-
28.12.2016 13:36
Радикалы "Правого сектора" уничтожили цветы в память о жертвах Ту-154 у консульства в Одессе
-
28.12.2016 13:03
Разбой, наркотики и искусство: полиция задержала похитителей картин Левитана
-
28.12.2016 12:54
Под Волгоградом три женщины и мужчина избили и ограбили пенсионерку в её доме
Последние комментарии
-
Аппарат губернатора закупит цветы почти на 250 тысяч рублей
-
Бочаров бабам своим подарит. Настоящий полковник >>
-
-
Бочаров придумал, как увеличить бюджет: надо просто поднять оплату «коммуналки»
-
Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
-
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154
-
Уроды. Самое нейтральное , что можно сказать. А дальше пи-пеи-пи. Пи.....сы.. Выеб...ки. Франция ... >>
-
-
Набирает обороты петиция за выдворение Божены Рынску из страны
-
Проститутка >>
-
-
Пьяные коммунальщики устроили весёлые игры
-
Один из них - водитель !!! >>
-
-
Региональных депутатов предложили наказывать за бездействие
-
Правильное предложение >>
-