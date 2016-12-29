Сегодня и в пятницу в Волгограде состоятся траурные митинги по погибшим в двух терактах, которые случились 29 и 30 декабря 2013 года.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Администрации Волгограда, сегодня в 12:30 около здания железнодорожного вокзала соберутся родные и близкие тех, чья жизнь трагически оборвалась 29 декабря 2013 года. На траурный митинг придут также жители Волгограда, представители органов власти, общественных организаций. В тот страшный день в 12:45 в здании железнодорожного вокзала прогремел мощный взрыв. Этот теракт унёс жизни 18 человек. Ранения получили около 40 человек. Среди жертв были взрослые и дети, волгоградцы и гости города, а также сотрудники полиции и ОАО «РЖД». Не успев отойти от шока, волгоградцы получили новый удар: буквально на следующее утро в 08:25 в Дзержинском районе города взорвался троллейбус. Транспорт буквально разворотило на куски металла. В результате страшного взрыва погибло 16 человек, 20 — получили ранения. В этот ранний час пассажиры троллейбуса спешили на работу и учёбу, везли детей в детские сады и на ёлки. Позднее, в память о трагедии на улице Качинцев был установлен мемориальный знак «Памяти жертв террористического акта 30 декабря 2013 года». Завтра в 11:00 здесь состоится траурный митинг. Участники траурного мероприятия почтут память погибших и вспомнят те чудовищные события, навсегда изменившие историю современного Волгограда. Лилия Финько Фото: социальная сеть "ВКонтакте" Следующая >