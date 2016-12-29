Питание в детсадах города переходит в руки трех частников Печать
29.12.2016 13:01

Аутсорсингу питания в детсадах быть: администрация подвела итоги конкурсов

Мэрия Волгограда определила победителей конкурсов на поставку питания в дошкольные учреждения города. Контракты с ними будут подписаны 31 декабря.

Сегодня администрация города подвела итоги тендера на оказание услуг по организации питания в городских детсадах в 2017 году. Победителями оказались три фирмы, контракты с которыми будут подписаны 31 декабря.

Первым победителем стал индивидуальный предприниматель Стрельников. Как ранее сообщали ИА «СоцИнформБюро», предприниматель будет осуществлять поставку питания в дошкольные учреждения Дзержинского района.

Данная компания уже давно «кормит» муниципальные учреждения. Заказчиками компании с 2011 по 2015 год являлись Клиническая больница №5 и №4, Волгоградский областной клинический наркологический диспансер и другие медучреждения.

Следующим поставщиком питания станет компания ООО «Торговый дом СПП». Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», фирма располагается в городе Ульяновск и имеет довольно широкий спектр деятельности от поставки питания до письменного и устного перевода.

Кроме нее кормить дошколят станет ООО «Венера». Данная компания имеет опыт поставки питания в такие школьные учреждения, как школа №100 Кировского района, гимназия № 9 Кировского района и другие.

В общей сумме компании получат из городской казны на организацию питания для дошкольников в 2017 году больше 800 миллионов рублей.

Кроме того, по условиям конкурса, компании должны будут принять на работу всех работников столовых в детских садах.

Отметим, что решение о переводе питания в детских садах на аутсорсинг было принято 9 ноября, что вызвало много негодования со стороны волгоградских родителей.

Против передачи питания детсадовцев в частные руки активисты и родители выходили на пикет 3 раза. Однако все мероприятия были проигнорированы местной властью. Никто из городских и областных чиновников не пожелал пообщаться с митингующими.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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