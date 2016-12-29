В Минздраве рассказали о новом лекарстве против рака

Новое лекарство эффективно при раке мозга, мочевого пузыря, почек, лёгких, шеи, а также при меланоме.

Дмитрий Морозов, президент компании BIOCAD, занимающейся разработкой препарата, объяснил его уникальность. Новое средство отличается от аналогов тем, что продолжает действовать и после прекращения приёма.

Препарат повышает иммунный ответ на проявление опухолей. При этом лекарство возможность выздороветь даже тем пациентам, у которых онкозаболевания проявляются в тяжелых формам или на последних стадиях.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова ранее отметила, новая разработка, которая сейчас носит название PD-1, проходит второй этап испытаний. На полках аптек лекарство появится примерно через полтора года.

Следует отметить, что рак является одним из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире — в 2012 году произошло около 14 миллионов новых случаев заболевания и 8,2 миллиона случаев смерти, связанных с онкологией.

По данным Минздрава, за последние 10 лет число россиян, больных онкологическими заболеваниями выросло на 18%, и к настоящему моменту достигло 3 миллионов случаев.



Лилия Финько

Фото: globallookpress