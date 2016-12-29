Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, предано земле тело Оксаны Батрутдиновой, помощницы главы департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

На пресс-конференции заместитель министра обороны РФ добавил, что родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близких похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Напомним, Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье, 25 декабря. Лайнер следовал в сирийскую Латакию. В результате страшной трагедии погибли 92 человека.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress