Тело первой жертвы крушения ТУ-154 предано земле Печать
29.12.2016 14:50

Состоялись похороны первой жертвы крушения самолета Ту-154

Накануне, 28 декабря, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялись похороны первой жертвы авиакатастрофы Ту-154.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, предано земле тело Оксаны Батрутдиновой, помощницы главы департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

На пресс-конференции заместитель министра обороны РФ добавил, что родственники еще 13 жертв трагедии выразили желание, чтобы их близких похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Напомним, Ту-154 упал в Черное море утром в воскресенье, 25 декабря. Лайнер следовал в сирийскую Латакию. В результате страшной трагедии погибли 92 человека.

Надира Коннова
ФОТО: globallookpress

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