Минтруд РФ хочет снизить смертность россиян примерно на 15%



Глава ведомства объяснил своё решение тем, что в России повысился показатель рождаемости, однако и уровень смертности также остаётся достаточно высоким.

По словам Топилина, в настоящий момент в стране в среднем в год умирает около 1,9 миллиона человек. Но чтобы сохранить естественный прирост населения количество смертей должно быть минимум на 200-300 тысяч меньше.

Между тем, в минувшем октябре эксперты фонда «Здоровье» выступили с докладом, в котором рассказали, что уровень смертности напрямую зависит от количества больничных коек.

Так, по данным проведённого исследования, за 2015 год число госпитализированных граждан сократилось на 817 тысяч, также в 2015 году было ликвидировано свыше 40 тысяч больничных коек. Летальность в медицинских учреждения страны в 2015 году составила 1,71%. Всего в 2015 году на больничных койках умерло 519 тысяч человек. В 2014 году умерших было 495 тысяч, с показателем внутрибольничной летальности в 1,59%.

Выходит, говорят эксперты, из-за нехватки мест в больницах врачи до последнего не отправляют пациентов в стационар.

Больше всего реформы по оптимизации здравоохранения ударили по сельской местности. Именно там в первую очередь сокращают специализированные лечебные места — кардиологические, неврологические и пульманологические, теперь лечить, например, «сердечников», просто некому и негде.

Как с такими данными о летальных исходах Минтруд хочет воплотить свои амбициозные планы в реальность, остаётся загадкой.





Лилия Финько



Фото: globallookpress