Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя Печать
29.12.2016 17:45

Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя

Удалось установить имя 38-летнего бизнесмена, спрыгнувшего 28 декабря с моста Волжской ГЭС.


По словам источника в правоохранительных органах, ИА «СоцИнформБюро» стало известно, что погибшим является Алексей Чупахин. Чупахин при жизни являлся директором ООО «С&K», занимающейся физкультурно оздоровительной деятельностью, а также генеральным директором волжской управляющей компании «Идея». В последние месяцы Чупахин значился ликвидатором ООО «Идея», которой принадлежал одноименный торговый центр.

В 2014 году ТЦ «Идея» в связи с кризисом на рынке и изменением потребительских предпочтений был реконцептирован с большой перспективой на будущее. Однако вскоре у «Идеи» возник целый ряд проблем.

Представители бизнес-сообщества Волжского в один голос утверждают, что трудности у организации начались якобы после разногласий из-за недвижимости её учредителя Владимира Краснова с бывшим депутатом ГД Александром Агеевым, который, по данным ИА «СоцИнформБюро», имел отношение к бизнес-структуре.

Связаться с г-ом Агеевым корреспонденту «СоцИнформБюро» не удалось.

Вероятно, что многочисленные разногласия между двумя партнерами и привели в итоге к многочисленным проверкам и давлению на «Идею» со стороны надзорных ведомств.

Также известно, что внедорожник «Lexus», на котором приехал Чупахин к ГЭС, зарегистрирован на Илькина Меджидова, владельца одного из волгоградских ломбардов.

Причины, побудившие Чупахина на такой поступок, неизвестны. По неподтверждённым данным спасатели обнаружили тело погибшего. В настоящий момент тело отправлено на судмедэкспертизу.

 

Лилия Финько

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