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|Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя
|29.12.2016 17:45
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В 2014 году ТЦ «Идея» в связи с кризисом на рынке и изменением потребительских предпочтений был реконцептирован с большой перспективой на будущее. Однако вскоре у «Идеи» возник целый ряд проблем.
Представители бизнес-сообщества Волжского в один голос утверждают, что трудности у организации начались якобы после разногласий из-за недвижимости её учредителя Владимира Краснова с бывшим депутатом ГД Александром Агеевым, который, по данным ИА «СоцИнформБюро», имел отношение к бизнес-структуре.
Связаться с г-ом Агеевым корреспонденту «СоцИнформБюро» не удалось.
Вероятно, что многочисленные разногласия между двумя партнерами и привели в итоге к многочисленным проверкам и давлению на «Идею» со стороны надзорных ведомств.
Также известно, что внедорожник «Lexus», на котором приехал Чупахин к ГЭС, зарегистрирован на Илькина Меджидова, владельца одного из волгоградских ломбардов.
Причины, побудившие Чупахина на такой поступок, неизвестны. По неподтверждённым данным спасатели обнаружили тело погибшего. В настоящий момент тело отправлено на судмедэкспертизу.
Лилия Финько
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