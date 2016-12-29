Сегодня администрация города объявила окончательные результаты конкурса на поставку питания в дошкольные учреждения Волгограда. Контракты с ними будут подписаны уже 31 декабря.

Победителями стали три компании: ИП Стрельников, ООО «Венера» и ООО «Торговый дом СПП». К своим обязанностям по организации питания фирмы преступят уже с нового года.

Напомним, что решение о передаче дошкольного питания на аутсорсинг было принято 9 ноября на заседании городской Думы. За это нововведение – "за" проголосовало 31 человек, "против" - 4 и один "воздержался".

Отметим, что данное постановление очень возмутило общественность. Родители и активисты приняли решение выйти на пикет, чтобы не отдавать питание дошкольников в руки неизвестных фирм. Однако митингующие не были услышаны. Родители выходили на митинг три раза, и каждый раз местная власть их игнорировала.

Как удалось узнать ИА «СоцИнформБюро» от собственного источника, проверку нововведения вскоре провела прокуратура города. Согласно документации проверки, в тексте решения городской Думы было найдено множество нарушений.

Так в документе указано, что садик может либо осуществлять питание самостоятельно, либо заключить с фирмой договор на основании закона о госудственно-частном партнерстве. Однако по закону выступать партнером может только муниципалитет.

Поскольку все имущество школ и садиков принадлежит администрации и только она может ей распоряжаться, получается, что у садиков фактически не остается выбора. За образовательное учреждение этот выбор делает муниципалитет. Что делать, если садик хочет отказаться от услуг частной фирмы депутаты даже не прописали.

Кроме того, по закону изымать имущество у школ и садов и передавать его в частные руки можно только, если оно не используется по назначению. Таким образом у детских садов имущество изымают неправомерно.

Еще согласно решению депутатов, садики должны безвозмездно обеспечить фирмы холодной и горячей водой, электроэнергией и услугами по выводу мусора. При этом обязанность по установке счетчиков в документе не предусмотрена, а значит это может к необоснованному увеличению расходов по коммунальным платежам.

Претензии прокуратуры к решению подтвердила пресс-секретарь городской Думы Марина Кригер. Она сообщила, что постановление о нарушениях было внесено на заседании 23 декабря. Депутаты проголосовали за рассмотрение, которое состоится только в январе.

Есть вероятность, что постановление прокуратуры будет отклонено, поскольку процедура аутсорсинга уже состоялась, в январе кормить волгоградских малышей будут частники.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress