Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
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|Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
|29.12.2016 20:41
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Праздничный стол должен выглядеть необычно и сказочно-нарядно. Например, отлично будет смотреться красная скатерть с золотой вышивкой и бахромой или кружевом золотого цвета, салфетки с символом года. На столе можно установить фигурки петушка. И хоть главенствующая геометрическая фигура года – треугольник, специалисты по фен-шуй в один голос заявляют, что стол не должен иметь углов. Идеальными для семейного или дружеского застолья будут столешни овальной и круглой форм. Однако, если ваш стол традиционно прямоугольный, то попробуйте замаскировать острые его части украшениями – красочными новогодними мини-композициями.
Если скатерть у вас белая, не отчаивайтесь, красными могут быть тарелки, салфетки, соусники, салатники и свечи. Вовсе не обязательно, что все должно быть по шаблону. Творчество и индивидуальность только приветствуются. Можно просто купить красные и желтые ленты и завязать их бантами на спинках стульев. Получится и бюджетно, и ярко, и вполне в стиле Нового года.
Еще один новогодний аксессуар, о котором сейчас говорят сторонники фен-шуя, – золотой колокольчик. Можно проявить фантазию и привязать такие колокольчики к ножкам стульев и дверным ручкам. Перезвон колокольчиков будет отгонять злых духов и наполнять дом праздничными нотами.
О новогоднем декоре мы позаботились, теперь подумаем, что готовить на стол на Новый год 2017. Хорошая хозяйка при составлении новогоднего меню постарается угодить как своей семье и гостям, так и животному-покровителю наступающего года.
Непременно в центре стола нужно поставить тарелку с мандаринами, уложенными в виде пирамиды. Уверяем, петуху понравится этот яркий акцент. Наиболее подходящий способ оформления стола для того, чтобы обеспечить легкое и непринужденное общение - это фуршет. Салаты из овощей, как свежих, так и горячих или консервированных, с добавлением мяса и рыбы, даже обычный винегрет, будут отлично смотреть в тарталетках. Фруктовые салаты можно нанизать на шпажки. Также на столе отлично будут смотреться всевозможные канапе из цельнозернового хлеба с пастами, паштетами и сырами, а также красиво оформленные нарезки.
Обилие свежих овощей и зелени однозначно задобрят Огненного Петуха. При выборе салатов постарайтесь отдать предпочтение овощным и фруктовым. На горячее вполне подойдут маленькие треугольной формы пельмени и голубцы. Можно заготовить их заранее и заморозить, осовободив тем самым себе больше времени в предновогодней суете. Уместны на столе также будут и блюда из рыбы и мяса. Однако их количество в общей массе не должно преобладать. И хоть хозяин праздника далеко не аскет, от курятины и прочей птицы в этом году стоит напрочь отказаться. Знаки китайского гороскопа совершенно не выносят каннибализма. Такие же требования относятся и к яицам. Так что на этот раз придется отказаться от традиционного "тазика с оливье".
Покровителю 2017 года понравятся блюда из круп и злаков. Но, конечно, обычная овсянка или гречка – не варианты для новогоднего стола. Можно приготовить козинаки из семечек, орехов и меда, халву, воздушную кукурузу в карамели, овсяное печенье в форме елочек и посыпанное кокосовой стружкой, пахлаву, посыпанную кунжутом и орехами.
На десерт отлично подойдет мороженое с джемом и фруктами, мусс, а также разноцветное слоеное желе. Не забывайте, что петух любит разнообразие, но не выносит излишней расточительности. Поэтому ваш стол не должен ломиться от яств, чтобы не отягощать желудок и быть легкими на подъем.
Что касается напитков, то тут можно проявить фантазию. Хорошо подойдут к новогоднему столу коктейли, как алкогольные, так и безалкогольные. Так же хороши будут ягодные морсы и компоты ярко-красного цвета. Ну и, конечно, шампанское, как символ праздника и яркой жизни. Кстати, само слово коктейль в переводе с английского обозначает cock – петух, tail– хвост, то есть "петушиный хвост".
Не стоит забывать, что самый главный компонент новогоднего праздничного стола – это прекрасное настроение хозяйки, которая создала всю эту красоту. Именно им стоит приправлять блюда, которые порадуют и семью, и гостей, и привередливого хозяина наступающего года.
Надира Коннова
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