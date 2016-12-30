С 1 января установят новые тарифы на пригородные поезда

Согласно приказу Комитета тарифного регулирования области, цена на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в пределах одной десятикилометровой зоны и каждой последующей составит 20 рублей.

Единый городской тариф в Волгограде составит 40 рублей. Он будет действовать на следующих участках.

- ст. Волгоград-I – ст. Гумрак;

- ст. Волгоград-I – о.п. Локомотивное депо;

- ст. Волгоград-I – о.п. 28 км;

- ст. Волгоград-I – ст. Южная;

- ст. Волгоград-I – ст. Тракторная Пасс.;

- ст. Волгоград – ст. Трубная.

Чтобы перевести багаж, домашних животных или птиц жителям области придется заплатить в зависимости от километража: до 100 км – 100 рублей, больше 100 км – 150 рублей.

В зоне действия единого тарифа перевозка домашних зверей и птиц вне зависимости от расстояния будет составлять 10 рублей.

В пределах одной десятикилометровой зоны заплатить за зверей нужно будет 5 рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress