Цена оливье в Волгограде оказалась одной из самых низких в стране

Агропромышленный портал Agro2b в преддверии новогодних праздников подсчитал, во сколько жителям разных регионов России обойдется любимое блюдо россиян – оливье.

Для исследования ценообразования авторы рейтинга взяли за основу стоимость следующих ингредиентов:

Вареная колбаса – 300 г, яйца – 5 шт, кортофель – 200 г, морковь, лук и свежие огурцы по 100 г, яблоко – 100, 150 г майонеза и банка консервированного горошка.

В результате подсчётов самый дорогой салат «Оливье» будет стоять в новогоднюю ночь на столе жителей Чукотского автономного округа. За новогоднее блюдо они заплатят около 526 рублей.

Самый дешевый салат «Оливье» будут есть в Новый год жители республики Мордовия, стоимость блюда для них составит 182 рубля.

Согласно рейтингу, в пятерку субъектов РФ с самым недорогим «Оливье» вошла Волгоградская область.

Специалисты подсчитали, что за ингредиенты для традиционного салата жители области и города заплатят примерно 197 рублей. Отметим, что по сравнению с прошлым город эта цена снизилась на 2 рубля. В 2015 году «Оливье» стоил 199 рублей.

Напомним, ранее Росстат рассчитал примерную стоимость всего новогоднего стала для россиян. В среднем домашнее новогоднее застолье на семью из четырех человек будет стоить 5585 рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress